Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
16:00
Грузия
Кипр
Хоккей. КХЛ
2-й период
Автомобилист
Витязь
00
Хоккей. КХЛ
перерыв
Салават Юлаев
Динамо Мн
21
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Чехия
Фарерские острова
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Швейцария
Беларусь
Хоккей. КХЛ
12:30
Авангард
Локомотив
41
Хоккей. КХЛ
12:00
Барыс
Металлург Мг
ОТ
34
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Норвегия
Испания
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Турция
Латвия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Уэльс
Хорватия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Польша
Молдавия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Румыния
Андорра
Хоккей. НХЛ
16.10
Оттава
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес
Каролина
Б
56
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас
Анахайм
41
Хоккей. НХЛ
05:00
Сан-Хосе
Колорадо
Б
12
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
Ванкувер
34
Хоккей. НХЛ
16.10
Анахайм
Каролина
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис
Сиэтл
Б
21
Хоккей. НХЛ
02:30
Айлендерс
Баффало
32
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон
Нэшвилл
32
Хоккей. НХЛ
02:00
Детройт
Тампа-Бэй
64
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус
Рейнджерс
53
Хоккей. НХЛ
02:00
Монреаль
Чикаго
32
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург
Калгари
52
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто
Миннесота
74
Все события
Фоторепортажи
22Дзюба победил «Зенит» и забыл, кто такой Семак
13Матч Кубка России в сухом доке на Баренцевом море. Как это было
13:45 (мск), источник: Чемпионат.com

Индия подаст заявку на проведение Олимпийских игр в 2036 году

Премьер-министр Индии Нарендра Моди анонсировал подачу заявки на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в стране в 2036 году.

Наверх
Источник: AP 2023

Об этом стало известно после речи премьер-министра во время открытия 141-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК), которая проходит в индийском городе Мумбаи.

«Индия приложит все усилия для успешной организации Олимпийских игр в 2036 году — это мечта 1,4 миллиарда индийцев. Мы хотим реализовать эту мечту при вашей поддержке. Я уверен, что Индия получит постоянную поддержку со стороны МОК. Спорт — это не только завоевание медалей, но и завоевание сердец», — сказал Моди.

Ранее Индонезия, Мексика и Польша выражали желание провести летние Олимпийские игры — 2036.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Россию отстранили по политическим причинам. И это даже хорошо!
Сенсационная замена в UFC! Вместо бразильца Махачев подерётся с Волкановски
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь