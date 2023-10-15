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14:35 (мск), источник: ТАСС

МОК внес в Олимпийскую хартию понятие «международно признанные права человека»

На сессии Международного олимпийского комитета в Индии было принято решение внести поправки в два из семи основополагающих принципов олимпизма.

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Источник: AP 2023

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) внес поправки в основополагающие принципы олимпизма, интегрировав в Олимпийскую хартию понятие «международно признанные права человека». Решение было принято на 141-й сессии МОК в Индии.

В Олимпийской хартии семь основополагающих принципов. Первый теперь призван «уважать международно признанные права человека и универсальные фундаментальные этические принципы в рамках олимпийского движения». Прежде там шла речь только об этических принципах.

В четвертом основополагающем принципе теперь говорится, что «каждый человек должен иметь доступ к занятиям спортом без какой-либо дискриминации» вместо «каждый человек должен иметь возможность заниматься спортом».

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков в начале октября предположил, что готовящиеся изменения Олимпийской хартии призваны «оправдать и узаконить исключительно политические решения», которые МОК принял в отношении российских и белорусских спортсменов.

В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с силовыми структурами. Также отмечалось, что российские и белорусские атлеты не должны быть представлены в командных видах спорта.

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