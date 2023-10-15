МОК внес в Олимпийскую хартию понятие «международно признанные права человека»

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) внес поправки в основополагающие принципы олимпизма, интегрировав в Олимпийскую хартию понятие «международно признанные права человека». Решение было принято на 141-й сессии МОК в Индии.

В Олимпийской хартии семь основополагающих принципов. Первый теперь призван «уважать международно признанные права человека и универсальные фундаментальные этические принципы в рамках олимпийского движения». Прежде там шла речь только об этических принципах.

В четвертом основополагающем принципе теперь говорится, что «каждый человек должен иметь доступ к занятиям спортом без какой-либо дискриминации» вместо «каждый человек должен иметь возможность заниматься спортом».

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков в начале октября предположил, что готовящиеся изменения Олимпийской хартии призваны «оправдать и узаконить исключительно политические решения», которые МОК принял в отношении российских и белорусских спортсменов.