Владимир Путин поручил развить в России спортивный арбитраж

Президент добавил, что эта структура должна быть укомплектована независимыми и опытными специалистами в сфере спортивного и общего права. Об этом глава государства заявил на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

«Надо честно сказать, он (институт спортивного арбитража. — Прим. “Чемпионата”) работает у нас так пока, слабовато. И я прошу министерство спорта, администрацию президента вместе сделать предложения о том, как сделать этот инструмент, этот институт действенным, эффективным. Не будет честной конкуренции — и спорт не будет развиваться», — цитирует президента ТАСС.