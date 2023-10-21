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10:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Министр спорта Беларуси: не имеем права лишить спортсмена мечты участвовать в Олимпиаде

Министр спорта Республики Беларусь Сергей Ковальчук рассказал, как в его стране относятся к возможному выступлению спортсменов на Олимпийских играх — 2024 под нейтральным флагом, а также ответил на вопрос, насколько сильно критикуют атлетов за подобное желание лидеры общественного мнения.

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Источник: AP 2023

«Вы поверьте: независимо от того, поедут спортсмены или нет, критики всегда было и будет много. Это так же очевидно, как день и ночь, как белое и чёрное, как плюс и минус. Поэтому тут ничего удивительного нет.

Это решение самих спортсменов. Жизнь у спортсмена короткая. У кого-то сегодня это может быть уже последняя возможность поучаствовать в Олимпийских играх. Если он всю жизнь, с пяти-, шестилетнего возраста мечтал принять участие в этой Олимпиаде, мы с вами можем лишить его этой мечты? Я не имею права. Это его право сегодня. А уже какое он решение примет — это на его совести. Это его решение.

Мы никоим образом не запрещаем спортсменам участвовать в различного рода соревнованиях. Спорт у нас сегодня вне политики. Спорт должен служить объединяющей силой, а не разделяющей страны, народы, спортсменов и так далее. Это сегодня очень и очень важно. И об этом надо говорить на всех уровнях. Не мы принимали эти решения о санкциях. Их принимали другие люди, пусть они за них отвечают», — приводят слова Ковальчука «Известия».

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