Российские чиновники разносят Баха за двойные стандарты. Мы никогда не помиримся с МОК?

Своим заявлением о разграничении ответственности израильских и российских спортсменов Международный олимпийский комитет стрельнул себе по ногам, как Виталина Бацарашкина — точно и без промаха. Теперь объяснять санкции будет еще сложнее или, наоборот, проще, но значительной части мира это точно не понравится.

А главное — на протяжении многих лет Томас Бах и его предшественники все-таки старались поддерживать нормальные отношения с Россией, за что неоднократно подвергались обвинениям с другой стороны — в коррупции и слабости. Но теперь Россия для МОК потеряна безвозвратно — и кто еще будет во «френдзоне» после такого расставания, большой вопрос.

Странное объяснение про перемирие

Напомним, за два первых дня ноября МОК поразил сразу двумя заявлениями — сначала о том, что «израильские спортсмены не несут ответственности за действия своего правительства» — говоря про возможные бойкоты арабами встреч с израильтянами в Париже, а затем пояснением для российских СМИ: «Принятые меры и рекомендации МОК являются следствием начала СВО российской армией во время Олимпийских и Паралимпийских зимних игр в Пекине-2022. Это было нарушением действовавшего в это время олимпийского перемирия и нарушением Олимпийской хартии».

Не совсем ясно, что имеет в виду уважаемый МОК, когда говорит о нарушении хартии — уже сто раз написано, что перемирие нигде в документе не упоминается. Ему посвящаются резолюции Генассамблеи ООН, которые принимаются перед каждыми Играми и носят рекомендательный характер. Последняя, 76/13, была принята в декабре 2021, без голосования — оно не понадобилось, так как согласны были все страны. Но представитель России Степан Кузьменков выступил тогда с заявлением перед принятием:

— Степан Кузьменков заявил, что спорт может служить послом мира и помогать воспитывать будущие поколения в мире ненасилия. Олимпийские идеалы актуальны как никогда и могут способствовать укреплению гармонии. Он отметил, что спорт может быть использован для объединения международного сообщества, и поддержал содержащийся в проекте резолюции призыв к олимпийскому перемирию до и после предстоящих Игр и призвал всех соблюдать его. Отметив, что спорт может способствовать устойчивому развитию, он сказал, что он также может защитить молодежь от негативных влияний, таких как терроризм. Спорт не должен становиться политическим инструментом или орудием интриг, таким как шантаж, и он никогда не должен использоваться в качестве инструмента власти, включающего санкции, сказал он, назвав коллективное наказание спортсменов неприемлемой практикой, — цитирует представителя России протокол заседания на сайте ООН.

Дмитрий Чернышенко | Источник: Reuters

Цинизм, двуличие и гнилая система

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Что же наши чиновники говорят теперь? Все звучит как окончательный разрыв — таких вербальных атак на МОК раньше официальные лица себе не позволяли. Это все-таки не Александр Тихонов или Дмитрий Васильев. Вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко: «Этот продукт [Олимпийские игры] развивался некоторое время, сейчас, правда, переживает определенный спад из-за того, что Международный олимпийский комитет стал его использовать как рычаг политической борьбы и отстраняет наших спортсменов от участия в Олимпийских играх. Без стеснения МОК поддерживает спортсменов только тех стран, которые находятся под крылом США. МОК испугался, что олимпийское движение развалится окончательно и бесповоротно накануне Олимпийских игр. Обращаясь к его функционерам, подчеркну — бояться нечего, система уже прогнила, пора принять это как факт».

Вице-спикер Госдумы Леонид Слуцкий: «МОК бьет все рекорды по лжи и лицемерию, объясняя разницу в подходах между российскими и израильскими спортсменами при принятии решений об отстранении от Олимпийских игр. Столь откровенно наглого применения двойных стандартов мир не видел со времен, пожалуй, самой Древней Греции.



Оказывается, Россия, мол, прервала “олимпийское перемирие”, начав специальную операцию по искоренению нацизма на Украине, и поэтому в МОК сочли, что российским спортсменам не место на международных соревнованиях. МОК подобным заявлением себя полностью дискредитировал, продемонстрировав политическую ангажированность и предвзятость. Российские спортсмены должны быть немедленно восстановлены во всех своих правах. Если, конечно, МОК не хочет войти в историю с грузом “репрессий по национальному признаку”. Спорт вне политики!».

Председатель комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев: «Здесь налицо русофобское отношение на фоне свежего высказывания МОК. Им не нравится все русское, белорусское, а к остальным ситуациям они могут подстроиться».

МИД РФ: «Недавние заявления пресс-службы МОК демонстрируют не только двойные стандарты нынешней администрации мирового олимпийского движения, но и реализуемую МОК дискриминацию по национальному признаку. Требуем, чтобы международные спортивные организации отказались от подобного подхода к вопросу участия национальных сборных в Олимпиадах и придерживаться буквы и нормы положений Олимпийской хартии, помня о принципе “спорт вне политики”. Подход комитета не может быть расценен иначе, кроме как сегрегация по национальному признаку, а потому должен быть пересмотрен в соответствии с нормами международно-правовых документов в спортивной сфере и духом международного олимпийского движения».

Министр иностранных дел Сергей Лавров: «Это, конечно, возмутительно. В очередной раз мы видим пример предвзятости и несостоятельности Международного олимпийского комитета, который раз за разом показывает свою политическую ангажированность. Все то, что отвечает интересам западных стран, прежде всего Соединенных Штатов, он активно поддерживает и старается найти формулировки, которые будут эту линию одобрять. А все, что не отвечает интересам западных стран — прежде всего в том, что касается России, Беларуси, — он всячески пытается преподносить как ограничения, которые не нарушают Олимпийскую хартию. Стыдно. Конечно, МОК себя сильно дискредитировал». (Telegram-канал Zarubin).

Самым благодушным оказался экс-министр спорта Павел Колобков, который даже нашел позитив: «Если данное заявление звучит в отношении спортсменов из Израиля или Палестины, то это даже хорошо. Надеюсь, что МОК станет последователен в своих действиях и будет придерживаться этих же принципов в отношении российских атлетов, отстаивая интересы всех олимпийцев без исключений. Теперь у наших руководителей будет еще один аргумент при диалоге с Томасом Бахом и со всей организацией». (RT).

Вице-спикер Госдумы и экс-глава Олимпийского комитета России Александр Жуков: «Основные спонсоры у МОК — американские компании. И западные в целом. Я думаю, что они оказывают давление на руководство МОК. Думаю, МОК сам ведет к тому, что олимпийское движение будет меняться очень сильно. Вообще, многие считают, что нынешние действия МОК ведут к расколу олимпийского движения. Так что какие-то перемены будут в любом случае». («Известия»).

Вряд ли в МОК не заметят такого ужесточения риторики. Все же решат отыграть историю про двойные стандарты или еще эскалируют противостояние?