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21:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Франция отправила в МОК заявку на проведение зимней Олимпиады 2030 года

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Франция отправила в Международный олимпийский комитет (МОК) заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года, сообщил глава Национального олимпийского комитета (НОК) Франции Давид Лаппартьен.

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Источник: © РИА Новости

Предполагается провести Олимпиаду в регионах Овернь — Рона — Альпы и Прованс — Альпы — Лазурный берег.

«Эта заявка, представленная сегодня в МОК, является плодом реальной совместной работы, которая ведется с июля. Она является выражением нашего стремления к строительству Игр будущего, принятию этих вызовов и превращению их в возможности для спорта, спортсменов, регионов и обществ. Эта заявка — символ победы Франции», — цитирует Лаппартьена аккаунт НОК Франции в соцсети X.

В июле регионы изъявили желание подать заявку на проведение Игр-2030, французское правительство поддержало инициативу.

Столица зимней Олимпиады-2030 будет выбрана на 142-й сессии МОК в Париже в июле 2024 года. Претендентами на проведение зимних Олимпийских игр также являются Швеция и Швейцария.

В августе 2024 год Париж примет летнюю Олимпиаду.

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