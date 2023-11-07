Франция отправила в МОК заявку на проведение зимней Олимпиады 2030 года

Предполагается провести Олимпиаду в регионах Овернь — Рона — Альпы и Прованс — Альпы — Лазурный берег.
«Эта заявка, представленная сегодня в МОК, является плодом реальной совместной работы, которая ведется с июля. Она является выражением нашего стремления к строительству Игр будущего, принятию этих вызовов и превращению их в возможности для спорта, спортсменов, регионов и обществ. Эта заявка — символ победы Франции», — цитирует Лаппартьена аккаунт НОК Франции в соцсети X.
В июле регионы изъявили желание подать заявку на проведение Игр-2030, французское правительство поддержало инициативу.
Столица зимней Олимпиады-2030 будет выбрана на 142-й сессии МОК в Париже в июле 2024 года. Претендентами на проведение зимних Олимпийских игр также являются Швеция и Швейцария.
В августе 2024 год Париж примет летнюю Олимпиаду.