Бах заявил, что Олимпиада в Париже не будет отменена из-за увеличения военных конфликтов

«У нас очень сильная геополитическая напряженность, но сказать, что мы пожертвуем Олимпийскими играми в Париже, — было бы совершенно неправильным подходом, — сказал Бах. — У нас было много войн между правительствами и странами, но спортсмены всегда принимали участие в Играх, это соответствует олимпийской миссии. Я не знаю, будет ли мировая война, но Международный олимпийский комитет не может предать основную идею спорта».