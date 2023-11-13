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13 ноября, источник: ТАСС

Бах: Федерации не должны приостанавливать членство России из-за отстранения ОКР

ТАСС, 13 ноября. Приостановление членства Олимпийского комитета России (ОКР) в Международном олимпийском комитете (МОК) не означает, что спортивные федерации должны отстранять соответствующие российские организации. Об этом заявил президент МОК Томас Бах, чей комментарий приводит пресс-служба организации.

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Источник: AP 2023

«Мы получили вопросы от ряда федераций относительно последствий приостановки деятельности ОКР, — сказал Бах. — Олимпийский комитет России был отстранен из-за грубого нарушения Олимпийской хартии, это решение основано исключительно на действиях российской организации и не означает, что международные федерации должны автоматически приостановить членство российских организаций в своих видах спорта. Каждая международная федерация должна в каждом конкретном случае изучить ситуацию с учетом собственного устава».

12 октября исполком МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления в связи с включением в состав комитета олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Отстранение предполагает, что ОКР больше не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения. МОК при этом оставил за собой право принять решение по допуску российских спортсменов на Олимпиаду 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Позднее Бах заявил, что для выступления на Олимпийских играх российские спортсмены не должны быть связаны с ОКР. Олимпийский комитет России, в свою очередь, оспорил решение МОК в Спортивном арбитражном суде.

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