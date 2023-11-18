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14:28 (мск), источник: ТАСС

Россия выплатит взнос в WADA в случае определения формулы финансирования

РФ не отказывается от уплаты взноса и готова его осуществить до конца года, сообщили в пресс-службе Министерства спорта.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Россия не отказывается от уплаты ежегодного взноса во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и готова осуществить его до конца года в случае определения универсальной формулы финансирования. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства спорта РФ.

«В соответствии со статьей 15 конвенции UNESCO государства-участники поддерживают принцип равнодолевого финансирования бюджета WADA государственными органами и олимпийским движением. В настоящее время отсутствует утвержденная государствами формула финансирования WADA, — сказали в пресс-службе. — В качестве основания для формирования ежегодного бюджета агентства используется Копенгагенская антидопинговая декларация 2003 года, которая не имеет обязательной юридической силы для государств, при этом каждый регион самостоятельно определяет порядок осуществления выплат (в расчете от годового бюджета WADA: Африка — 0,5%, Америка — 29%, Европа — 47,5%, Азия — 20,46%, Океания — 2,54%)».

«На европейском континенте взносы привязаны к шкале взносов государств в бюджет Совета Европы. При этом 16 марта 2022 года Российская Федерация прекратила свое членство в Совете Европы. Россия не отказывается от уплаты взноса и готова его осуществить до конца года — в полном объеме в случае определения универсальной формулы финансирования или, если такая формула не будет сформирована, то в объеме по решению российской стороны», — добавили в пресс-службе Минспорта.

Из 50 стран Европы (включая Израиль) взносы в WADA выплатили полностью или практически полностью 45 государств. Не поступили взносы от России ($1 267 023), Белоруссии ($46 032), Грузии ($15 841), Исландии ($13 443) и Монако ($13 443).

Россия заплатила взнос в бюджет WADA за 2022 год в январе 2022 года, за 2021 год — в апреле 2021 года. Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова в декабре 2022 года сообщила ТАСС, что ежегодные взносы в WADA производятся не РУСАДА, а Министерством спорта РФ.

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