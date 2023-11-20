В ОКР ответили выступившим против Игр дружбы WADA и МОК

Поздняков заявил, что ни у одной из этих организаций нет никакого морального права запрещать проводить эти соревнования. «Я уже ничего не боюсь», — подчеркнул он.

17 ноября в WADA заявили, что Россия не имеет права организовывать Игры дружбы из-за отсутствия статуса соответствия у Российского антидопингового агентства. Они выступили против и посчитали, что надо привлечь внимание к этому мероприятию с точки зрения антидопинга.

15 ноября стало известно, что МОК рекомендовал национальным олимпийским комитетам (НОК) игнорировать Игры дружбы в России. По их мнению, участие в соревнованиях противоречит введенным санкциям в отношении российского спорта.