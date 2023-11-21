Бах: Говорить о санкциях спортсменам за участие в Играх дружбы преждевременно

«Мы еще к этому не пришли, мы слышали о планах о проведении этих Игр дружбы от российского президента и правительства. МОК, как и Всемирное антидопинговое агентство (WADA), выразил свою позицию четко. Спортивные федерации, которые организуют соревнования, должны уважать другие организации, и это позиция, которую мы высказываем в отношении этих потенциальных игр, однако еще ничего не решено. Поэтому преждевременно говорить о последствиях, все вопросы остаются открытыми», — сказал Бах в ответ на вопрос корреспондента ТАСС о возможных последствиях для иностранных атлетов в случае их участия в Играх дружбы.