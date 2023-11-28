«Соцсети разрушают демократию». У мэра Парижа сдали нервы из-за подготовки к Олимпиаде-2024

Мэр Парижа Анн Идальго удивила эмоциональным срывом, напрямую связанным с подготовкой к Олимпиаде-2024. 64-летний политик-социалист заявила о закрытии своего аккаунта в соцсети X (бывший Twitter, заблокированный в России за нарушение законодательства), назвав его «гигантской глобальной канализацией», которая «разрушает нашу демократию», распространяя оскорбления и дезинформацию. Ранее Идальго жаловалась на антисемитизм в соцсетях. Однако последней каплей стала война хейта, обрушившаяся на мэра после ее визита на Таити — якобы ради синхронизации подготовки к ОИ (на тропических островах пройдут олимпийские старты по серфингу). Критики утверждают, что Идальго не имела для этого полномочий и потратила бюджетные деньги на командировку в личных целях.

Нам следует выбраться из канализации

«Я приняла решение покинуть Twitter, — написала Идальго в соцсети, объяснив свое решение недовольством манипуляциями, дезинформацией, антисемитизмом и нападками на ученых-климатологов, женщин и либералов. — Эта соцсеть сейчас далека от того, чтобы оставаться новаторским СМИ, которое изначально сделало информацию доступной как можно большему числу людей. В последние годы она стала инструментом разрушения нашей демократии. Эта платформа намеренно обостряет напряженность и конфликты. Поскольку она превратилась в гигантскую глобальную канализацию, нам не следует продолжать забираться в нее. Я отказываюсь поддерживать ее дальше».

Этот эмоциональный срыв произошел на фоне неутихающего скандала вокруг визита мэра на Таити и во Французскую Полинезию в октябре и в начале ноября, который обошелся налогоплательщикам в 60 тысяч евро и привел к тому, что Идальго отсутствовала на своем рабочем месте почти месяц. При этом политик заехала в гости к своей дочери, которая живет на острове неподалеку от Бора-Бора. Градоначальница уверяет, что занималась своими частными делами в рамках отпуска и не потратила на личные нужды из парижской казны ни цента. Однако общественное мнение в этой ситуации явно не на стороне Анн.

Читайте также Почти половина парижан недовольны проведением Олимпиады в городе

Масла в огонь подлила пресс-конференция Идальго, на которой чиновница констатировала, что транспортная система Парижа не успевает подготовиться к Олимпиаде-2024. Несмотря на гигантские затраты, проблема переполненности, грязи и наличия в транспорте асоциальных элементов, видимо, так и не будет решена. Министр транспорта Клемант Бон в ответ заявил, что комментарии мэра являются «позорной попыткой отвлечь внимание от ее тихоокеанского вояжа». Между тем, согласно опросу, проведенному независимым институтом изучения общественного мнения Odoxa, уже 44 процента жителей Парижского региона не одобряют проведение Игр. Два года назад этот показатель составлял 22 процента. И далее процент недовольных, по всей видимости, будет только расти.

Минус полтора миллиона подписчиков

Читайте также Рабочие устроили забастовку на строящемся к Олимпиаде объекте в Париже

Идальго уделяла много внимания соцсетям еще до того, как в 2014 году была выбрана мэром Парижа. В аккаунте, который она закрывает сейчас, полтора миллиона подписчиков. Администрация французской столицы уверяет, что перестанет работать только личный профиль мэра. Официальные сообщения от имени городских властей по-прежнему будут публиковаться на всех ресурсах, в том числе на платформе X. Ну, а Анн, как политик левого толка, избавится от лишних упоминаний о владельце платформы Илоне Маске, которого многие считают проводником правых идей. «Жизнь в Twitter с тысячами анонимных аккаунтов и фермами троллей является полной противоположностью демократической жизни», — подчеркнула Идальго.

Напомню, что руководитель французской столицы ранее неоднократно высказывалась за запрет выступления на Олимпиаде для спортсменов из России и Белоруссии, в том числе в нейтральном статусе. При этом Идальго поддерживает Израиль в его действиях в секторе Газа и выступает против идеи отстранить израильскую сборную от Игр-2024 или хотя бы лишить ее флага. С такими идеями в данный момент активно выступают представители Ирана и многочисленных мусульманских сообществ Европы. Нежелание МОК рассматривать данные предложения грозит Парижу колоссальными проблемами в сфере безопасности во время предстоящих ОИ.