Швейцария намерена провести самые дешевые зимние Олимпийские игры в истории

Олимпийский комитет Швейцарии намерен согласовать с властями страны и местным населением проведение Игр в 2030 или 2034 г. Бюджет на организацию соревнований хотят ограничить $1,7 — $1,8 млрд. С поправкой на инфляцию это будут самые дешевые Олимпийские игры в истории, сообщает агентство Bloomberg.

Проведение зимних Олимпийских игр, как правило, обходится дороже в разы. Например, на проведение Олимпиады 2022 г. в Пекине, по данным властей КНР, ушло $3,9 млрд. Ряд независимых изданий оценивали истинный объем трат в $38,5 млрд. Бюджет Игр 2018 г., состоявшихся в южнокорейском Пхенчхане, составил около $15 млрд. Счетная палата РФ объявила, что на Олимпиаду 2014 г. в Сочи было израсходовано 325 млрд руб. (около $11 млрд).

Швейцария планирует применить нестандартный подход. Еще в августе, когда стало известно о намерении страны принять зимние Олимпийские игры, сообщалось об идее организаторов отказаться от традиционной концепции проведения соревнований в одном городе. Все турниры хотели рассредоточить по разным частям страны.

Национальный олимпийский комитет также заявил, что для организации Игр планируется использовать уже существующие объекты, а без трат на возведение новой инфраструктуры можно будет обойтись. Более того, страна собирается отказаться от расходов на строительство олимпийской деревни: спортсменов планируют расселить в уже существующих домах и гостиницах.

«Швейцарии повезло. В стране есть практически вся необходимая инфраструктура, начиная от спортивных объектов и заканчивая транспортной сетью и жильем. Мы намерены воспользоваться этой возможностью», — заявил агентству Reuters президент Швейцарской лыжной ассоциации Урс Леманн.

На прошлой неделе Олимпийский комитет Швейцарии получил согласие всех спортивных федераций страны на подачу заявки по проведению Игр в 2030-х. На сайте организации сообщалось, что федерации-члены комитета провели генеральную ассамблею, на которой единогласно поддержали идею принять Игры.

Как известно сейчас, для приема Игр в Швейцарии собираются задействовать семь городов. Планируется, что Лозанна, где находится штаб-квартира Международного олимпийского комитета (МОК), и Берн, столица страны, примут церемонии открытия и закрытия. Основную часть соревнований возьмут на себя города Цюрих и Цуг, а также горные курорты Кран-Монтана, Санкт-Мориц и Кандерштег. В Санкт-Морице уже проводились зимние Олимпиады 1928 и 1948 гг. Летние соревнования Швейцария не принимала никогда.

Швейцария планировала принять зимнюю Олимпиаду 2026 г. Организацию Игр также хотели закрепить за несколькими городами. Для этого по всей стране в 2018 г. проводили референдумы и по результатам голосования местного населения отказались от подачи заявки. Например, как сообщала местная телекомпания RTS, в кантоне Вале, где планировалось провести основную часть соревнований, 53,98% участников референдума проголосовали против идеи выделить из местного бюджета 100 млн швейцарских франков (более $100 млн) на организацию и проведение Олимпиады в городе Сьон. В самом Сьоне против Игр выступило 60% местного населения. Провалились и еще две попытки в период с 2013 по 2017 гг.

На этот раз референдумы не проводились. В Олимпийском комитете Швейцарии ограничились пояснением, что с властями кантонов, в которых расположены основные спортивные объекты, были проведены консультации, и согласие на проведение соревнований получено. Кроме того, по информации Bloomberg, в августе в стране устраивали опросы населения. Согласно полученным данным, отношение к Олимпиаде значительно улучшилось. На фоне обещаний сократить траты на Игры две трети жителей Швейцарии сообщили, что в случае проведения референдума поддержали бы заявку страны.

Места проведения Олимпийских игр 2030 и 2034 гг. будут утверждены в 2024 г. на сессии МОК в Париже. Помимо Швейцарии, заявки на проведение соревнований намерены выдвинуть Франция и Швеция. В 2026 г. Олимпийские игры примут итальянские города Милан и Кортина‑д’Ампеццо.

Российские спортсмены с конца февраля 2022 г. по рекомендации МОК были отстранены большинством международных федераций от крупнейших соревнований. В марте 2023 г. МОК рекомендовал допускать к турнирам в нейтральном статусе тех россиян, которые не связаны с военными структурами. Это решение не распространяется на командные виды спорта.