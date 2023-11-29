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20:46 (мск), источник: ТАСС

Франция и США стали предпочтительными кандидатами на проведение Олимпиад 2030 и 2034 годов

Окончательное решение будет принято на сессии МОК перед началом Игр 2024 года в Париже.

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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 29 ноября. Заявки Франции и США на проведение Олимпийских игр 2030 и 2034 годов соответственно являются единственными, которые были одобрены комиссией Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщила пресс-служба организации.

«Исполком МОК выбирает Францию ​​и Солт-Лейк-Сити в качестве предпочтительных претендентов на проведение Олимпийских игр 2030 и 2034 годов соответственно. МОК теперь вступит в целенаправленный диалог с обеими странами в преддверии окончательного решения в следующем году», — говорится в сообщении. ​​​​​​

Желание провести Олимпийские игры 2030 года ранее высказывали Швеция и Швейцария. В МОК добавили, что заявка Швейцарии получила привилегированный статус на проведение Игр в 2038 году.

Выбор хозяев Олимпийских игр 2030 и 2034 годов пройдет на сессии МОК перед началом Игр 2024 года в Париже.

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