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29 ноября, источник: Спорт-Экспресс

МОК утвердил смену гражданства трех российских спортсменов

Директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марк Адамс сообщил, что МОК утвердил смену гражданства трех представлявших Россию спортсменов.

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Источник: РИА "Новости"

«МОК сегодня утвердил изменение национальности девяти атлетов перед Олимпиадой в Париже. Среди них велогонщик Михаил Яковлев — из России в Израиль, борец Георгий Тибилов — из России в Сербию, велогонщица Валерия Любимова — из России во Францию», — приводит слова Адамса РИА Новости.

23-летний Яковлев является бронзовым призером чемпионата мира 2021 года в кейрине. 19-летняя Любимова выступает в соревнованиях по BMX-фристайлу. 23-летний Тибилов — борец вольного стиля, бронзовый призер чемпионатов мира и Европы.

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