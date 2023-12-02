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14:42 (мск), источник: Lenta.Ru

Стало известно о противоречиях в МОК относительно России

В Международном олимпийском комитете (МОК) возникли противоречия относительно позиции по российским спортсменам. Об этом стало известно «Матч ТВ».

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Источник: РИА "Новости"

Источник сообщил, что многие представители МОК выступили против одобрения смены спортивного гражданства без одобрения Олимпийского комитета России (ОКР). По их мнению, МОК сам меняет регламент. «Логики в действиях МОК не видно. Получается, что логика только одна: не играет Россия, — это хорошо», — заявили они.

29 ноября МОК объявил, что одобрил смену гражданства трех представлявших Россию спортсменов. Решение было принято перед Олимпийскими играми 2024 года в Париже. Велогонщица Валерия Любимова будет выступать за Францию, велогонщик Михаил Яковлев — за сборную Израиля, а борец греко-римского стиля Георгий Тибилов будет представлять Сербию.

Позднее в МОК заявили, что решение было принято из-за отстранения ОКР. Отмечается, что организация больше не имеет права действовать в качестве национального олимпийского комитета.

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