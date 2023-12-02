Стало известно о противоречиях в МОК относительно России

Источник сообщил, что многие представители МОК выступили против одобрения смены спортивного гражданства без одобрения Олимпийского комитета России (ОКР). По их мнению, МОК сам меняет регламент. «Логики в действиях МОК не видно. Получается, что логика только одна: не играет Россия, — это хорошо», — заявили они.

29 ноября МОК объявил, что одобрил смену гражданства трех представлявших Россию спортсменов. Решение было принято перед Олимпийскими играми 2024 года в Париже. Велогонщица Валерия Любимова будет выступать за Францию, велогонщик Михаил Яковлев — за сборную Израиля, а борец греко-римского стиля Георгий Тибилов будет представлять Сербию.