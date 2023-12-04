В МОК объяснили, почему Олимпийский комитет России не пригласили на саммит в Лозанну

«Как известно, ОКР отстранен решением исполкома Международного олимпийского комитета от 12 октября 2023 года. На время своего отстранения Олимпийский комитет России не имеет права действовать в качестве национального олимпийского комитета», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы МОК.

Олимпийский саммит пройдет в Лозанне во вторник, 5 декабря.

2 декабря президент МОК Томас Бах сообщил, что вопрос об участии спортсменов из России в Олимпиаде-2024 будет рассмотрен на ближайшем Олимпийском саммите, а окончательное решение принято в марте 2024 года.

Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.