МОК допустил белорусских спортсменов до Олимпиады-2024
8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный олимпийский комитет допустил атлетов из Беларуси и России до участия в Олимпийских играх в Париже, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт МОК.
8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный олимпийский комитет допустил атлетов из Беларуси и России до участия в Олимпийских играх в Париже, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт МОК.
До Игр будут допущены спортсмены, которые сумели пройти квалификацию в своих видах спорта. Атлеты будут выступать в нейтральном статусе. Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.