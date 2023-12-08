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17:48 (мск), источник: БЕЛТА

МОК допустил белорусских спортсменов до Олимпиады-2024

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный олимпийский комитет допустил атлетов из Беларуси и России до участия в Олимпийских играх в Париже, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт МОК.

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Источник: БЕЛТА

До Игр будут допущены спортсмены, которые сумели пройти квалификацию в своих видах спорта. Атлеты будут выступать в нейтральном статусе. Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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