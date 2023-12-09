На Украине заявили, что проследят за «нейтральностью» России на Олимпиаде

«Почти год совместно со странами-партнерами мы боролись на дипломатическом фронте, чтобы это решение не было принято. Несмотря на все приложенные усилия, несмотря на многочисленные жертвы среди военных и гражданского населения, разрушение инфраструктуры и оккупированные территории, наш голос не был услышан. Несмотря на это, мы продолжаем свою работу, но борьба будет продолжена. Мы будем пристально следить за соблюдением “условий нейтральности” российских и белорусских атлетов, уведомлять МОК и международные спортивные федерации о любых нарушениях и злоупотреблениях этим статусом», — приводит официальный сайт Национального олимпийского комитета Украины слова Гутцайта.