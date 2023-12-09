На Украине заявили, что проследят за «нейтральностью» России на Олимпиаде
Глава НОК Украины Гутцайт: проследим за соблюдением россиянами «нейтральности».
Глава НОК Украины Гутцайт: проследим за соблюдением россиянами «нейтральности».
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Глава национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт заявил, что украинская сторона будет следить за выполнением россиянами условий допуска в нейтральном статусе.
В пятницу Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о допуске российских и белорусских атлетов на Игры в Париже под нейтральным флагом при соблюдении ряда критериев.
«Почти год совместно со странами-партнерами мы боролись на дипломатическом фронте, чтобы это решение не было принято. Несмотря на все приложенные усилия, несмотря на многочисленные жертвы среди военных и гражданского населения, разрушение инфраструктуры и оккупированные территории, наш голос не был услышан. Несмотря на это, мы продолжаем свою работу, но борьба будет продолжена. Мы будем пристально следить за соблюдением “условий нейтральности” российских и белорусских атлетов, уведомлять МОК и международные спортивные федерации о любых нарушениях и злоупотреблениях этим статусом», — приводит официальный сайт Национального олимпийского комитета Украины слова Гутцайта.
В марте исполком МОК рекомендовал допустить россиян и белорусов до международных соревнований в нейтральном статусе, если они не связаны с военными структурами стран и не высказывались в поддержку СВО. Осенью МОК отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) из-за включения в состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Спортивный арбитражный суд (CAS) 6 ноября сообщил, что зарегистрировал апелляцию ОКР на вынесенное МОК отстранение.