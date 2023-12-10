Украина может отказаться от участия в Олимпиаде из-за допуска россиян

В пятницу МОК объявил о допуске российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев.
«Если мы проанализируем и поймем, что нам нужно принимать участие в таких соревнованиях и использовать Олимпийские игры, чтобы пропагандировать свою позицию в мире, то мы будем работать в этом направлении», — заявил Бедный в эфире телеканала «Рада», добавив, что, если в Киеве увидят «неконструктивную позицию» МОК, «который будет поддерживать участие… (россиян — ред.), в таком случае наше участие невозможно».
В марте исполком МОК рекомендовал допустить россиян и белорусов до международных соревнований в нейтральном статусе, если они не связаны с военными структурами стран и не высказывались в поддержку СВО. Осенью МОК отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) из-за включения в состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Спортивный арбитражный суд (CAS) 6 ноября сообщил, что зарегистрировал апелляцию ОКР на вынесенное МОК отстранение.