Украина сделала новое заявление по участию в Олимпиаде-2024

Бедный заявил, что страна будет участвовать в соревнованиях. Он назвал Олимпиаду мощной площадкой для обсуждения спецоперации, которую нецелесообразно терять. «У нас есть чуть более полугода, чтобы сделать все, чтобы россияне туда не попали», — подчеркнул политик.

8 декабря Международный олимпийский комитет объявил о допуске россиян и белорусов к Играм в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены. При этом не будут допущены атлеты, поддерживающие СВО, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии.