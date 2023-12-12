Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Айлендерс
Торонто
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало
Аризона
Футбол. Зарубежный
11.12
Гранада
Атлетик
11
Футбол. Зарубежный
11.12
Райо Вальекано
Сельта
00
Футбол. Зарубежный
11.12
Кальяри
Сассуоло
21
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас
Детройт
Хоккей. НХЛ
05:30
Колорадо
Калгари
Футбол. Зарубежный
11.12
Эмполи
Лечче
11
Все события
Фоторепортажи
25Слезы и улыбки: футболистки «Зенита» выиграли ЧР
27Россия разгромила Кубу в Волгограде
00:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Украина сделала новое заявление по участию в Олимпиаде-2024

Исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный сделал новое заявление по участию страны в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на телеканал «Рада».

Наверх
Источник: Reuters

Бедный заявил, что страна будет участвовать в соревнованиях. Он назвал Олимпиаду мощной площадкой для обсуждения спецоперации, которую нецелесообразно терять. «У нас есть чуть более полугода, чтобы сделать все, чтобы россияне туда не попали», — подчеркнул политик.

8 декабря Международный олимпийский комитет объявил о допуске россиян и белорусов к Играм в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены. При этом не будут допущены атлеты, поддерживающие СВО, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии.

После этого на Украине заявили, что не исключают вариант с бойкотом Игр-2024. В стране добавили, что примут решение об участии в турнире позднее.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Стало известно о соглашении ПСЖ и «Реала» по Мбаппе
Овечкин повторил личный антирекорд
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь