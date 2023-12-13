В США назвали допуск россиян на Олимпиаду пощечиной

МОК 8 декабря объявил о допуске российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Согласно решению исполкома, нейтральные спортсмены и их персонал должны воздерживаться от любой деятельности, связанной с национальным флагом, гимном, эмблемой или любым другим символом Российской Федерации, Республики Беларусь, национальных федераций или олимпийских комитетов, а также от поддержки СВО на любом официальном мероприятии или в СМИ до, во время и после Олимпийских игр.
«Если сказать, что российские спортсмены соответствуют тем же стандартам, что и другие спортсмены, это значит дать пощечину чистым спортсменам», — цитирует Тайгарта агентство Ассошиэйтед Пресс.
По его словам, некоторые из лучших американских спортсменов были протестированы вдвое или втрое больше раз, чем их потенциальные российские конкуренты. В докладе USADA говорится, что около 76% из 360 российских ведущих спортсменов в летних видах спорта прошли в этом году два или менее тестов. Тогда как минимальным стандартом для обеспечения эффективности биологического паспорта спортсмена является сдача трех-пяти тестов.