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21:47 (мск), источник: Lenta.Ru

WADA призвало ввести биологические паспорта для нейтральных россиян перед ОИ

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) призвало антидопинговые организации ввести биологические паспорта для нейтральных россиян, желающих выступить на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе организации.

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Источник: AFP 2023

Там отметили, что относятся к России скептически и настороженно.

«Спортсмены всего мира хотят знать, что все их соперники, независимо от того, откуда они, столкнулись с теми же условиями перед Играми, что и они, что система их защищает», — заявили в WADA.

При этом в WADA подчеркнули, что отдел управления биологическими паспортами российских спортсменов полностью и независимо управляется аккредитованной агентством лабораторией за пределами России.

«Несмотря на это и учитывая историю, мы призываем антидопинговые организации ввести биологические паспорта для всех спортсменов из России, которые потенциально могут выступить в Париже», — добавили в WADA.

5 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал пресс-релиз по итогам олимпийского саммита, в одном из пунктов которого выражается негативная позиция WADA об организации Россией Игр дружбы. В организации заявили, что подобные мероприятия будут организованы тем же российским правительством, которое было замешано в систематической допинговой программе на зимних Олимпийских играх в Сочи 2014 года.

В тот же день международные спортивные федерации попросили МОК допустить до Олимпиады в Париже 2024 года нейтральных спортсменов из России, прошедших квалификацию или имеющих возможность отобраться на Игры.

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