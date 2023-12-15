Бубка: МОК готов получать у Украины сведения о поддерживающих СВО россиянах

МОК 8 декабря объявил о допуске российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Согласно решению исполкома, нейтральные спортсмены и их персонал должны воздерживаться от любой деятельности, связанной с национальным флагом, гимном, эмблемой или любым другим символом Российской Федерации, Республики Беларусь, национальных федераций или олимпийских комитетов, а также от поддержки СВО на любом официальном мероприятии или в СМИ до, во время и после Олимпийских игр.
«Сегодня в МОК обсудили вопрос, что они готовы работать с нами и получать всю информацию, которую мы имеем по мониторингу. Я считаю, что это очень положительно, они открыты и готовы работать с нами», — цитирует Telegram-канал Министерства молодежи и спорта Украины Бубку, который выступил на заседании Генеральной ассамблеи Национального олимпийского комитета Украины.
Также Бубка заявил, что Украина должна создать максимально эффективную систему мониторинга представителей России и Белоруссии.