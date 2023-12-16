WADA до сих пор не получило от России обязательный взнос за 2023 год

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) пока не получило от России обязательный взнос за 2023 год. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе WADA.

«Пока мы не получили взнос России за 2023 год», — сказал представитель WADA.

WADA рассчитывает получить от РФ в 2023 году взнос размером $1 267 023. После несогласия России с тем, что с нее требуют сумму как с члена Совета Европы, в который она перестала входить с весны 2022 года, WADA в середине ноября приняло решение создать рабочую группу по вопросу отказа РФ и Белоруссии от выплаты взносов в установленном Всемирным антидопинговым агентством порядке.

В пресс-службе Минспорта РФ сообщили ТАСС 18 ноября о том, что Россия не отказывается от уплаты взноса и готова его осуществить до конца года — в полном объеме в случае определения универсальной формулы финансирования или, если такая формула не будет сформирована, то в объеме по решению российской стороны.

Россия заплатила взнос в бюджет WADA за прошлый год в январе 2022 года, за 2021-й — в апреле 2021-го.