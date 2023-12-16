Третьяк назвал источники финансовой поддержки нейтральных спортсменов

«И федерации будут поддерживать, и будут поддерживать спонсоры. Спонсоры же есть. У всех федераций есть спонсоры, без спонсоров сегодня невозможно», — заявил Третьяк.

15 декабря в Олимпийском комитете России (ОКР) высказались о финподдержке желающих выступить на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе спортсменов. «Среди спортсменов, которые получат выплаты, не будет спортсменов, принявших “нейтрализацию”. ОКР не будет поддерживать спортсменов с нейтральным статусом», — заявил глава организации Станислав Поздняков.