Глава МОК высказался о выполнении требований Украины по россиянам

«Нельзя считаться сторонником продолжения боевых действий просто потому, что мы не выполняем все требования Украины. Тем более что мы с самого начала целиком и полностью поддерживали украинских спортсменов», — заявил глава МОК. Бах счел решение о допуске россиян на Олимпийские игры-2024 золотой серединой и отметил, что Украина не должна наказывать своих атлетов и бойкотировать турнир.

8 декабря МОК объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Бах подчеркнул, что спортсмены не могут быть наказаны за действия своих правительств.