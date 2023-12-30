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30 декабря, источник: Sport24

Министр спорта Украины: Не исключено, что на следующих ОИ уже нам предложат участвовать в нейтральном статусе

Исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный высказался на тему возможного бойкота Олимпиады в Париже из-за допуска туда россиян и белорусов.

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Источник: Соцсети

МОК разрешил спортсменам из РФ и Белоруссии участвовать в Играх-2024 в нейтральном статусе.

«Нам не нравится слово “бойкот”. Речь идет не о бойкоте, а о нашей позиции… Мы просто не будем участвовать, если туда будут допущены спортсмены, поддерживающие СВО (формулировка изменена в связи с требованием российского законодательства. — Sport24). Это для нас принципиальный вопрос.

Если Украина откажется от участия в Олимпиаде, это станет мощным ударом для мирового олимпийского движения. Мы понимаем, что в таком случае мы тоже рискуем. В Олимпийской хартии, в правилах за такие действия прописаны санкции, и не исключено, что на следующих Олимпийских играх уже нам предложат участвовать в нейтральном статусе. То есть это довольно радикальный шаг», — приводит слова Бедного ВВС.

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