Рэпер Snoop Dogg будет работать на Олимпиаде в Париже

«Я вырос, наблюдая за Олимпийскими играми.. Это праздник мастерства, самоотверженности и стремления к величию. У нас будут потрясающие соревнования, и, конечно же, я привнесу в этот микс стиль снупа. Это будут самые грандиозные Олимпийские игры в истории, так что следите за обновлениями и следите за новостями», — приводит Variety слова рэпера.