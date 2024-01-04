В МОК заявили, что россияне и белорусы пропустят зимнюю юношескую Олимпиаду в Южной Корее

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Ни один нейтральный спортсмен не примет участия в зимних юношеских Олимпийских играх, которые пройдут с 19 января по 1 февраля в провинции Канвондо (Южная Корея). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета.

Квалификационный период на соревнования завершился в декабре.

«Ни один отдельный нейтральный спортсмен не квалифицирован для участия в зимних юношеских Олимпийских играх 2024 года» — ответил представитель пресс-службы на вопрос, примут ли участие в соревнованиях в Южной Корее юные атлеты из России и Белоруссии.

В Канвондо будет разыгран 81 комплект наград, в программу входят хоккей, фигурное катание, лыжные гонки, биатлон, конькобежный спорт, керлинг, фристайл, горнолыжный спорт, бобслей, скелетон, санный спорт, сноуборд, прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье и шорт-трек.

28 марта исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.