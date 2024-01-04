Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Осасуна
Альмерия
00
Хоккей. КХЛ
перерыв
Нефтехимик
Лада
22
Футбол. Зарубежный
21:15
Севилья
Атлетик
Футбол. Зарубежный
23:30
Лас-Пальмас
Барселона
Хоккей. КХЛ
13:00
Торпедо
Куньлунь РС
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
5.01
Бостон
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
5.01
Монреаль
Баффало
Хоккей. НХЛ
5.01
Рейнджерс
Чикаго
Хоккей. НХЛ
5.01
Филадельфия
Коламбус
Хоккей. НХЛ
5.01
Даллас
Колорадо
Хоккей. НХЛ
5.01
Миннесота
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
5.01
Нэшвилл
Калгари
Хоккей. НХЛ
5.01
Сент-Луис
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
5.01
Аризона
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
5.01
Вегас
Флорида
Хоккей. НХЛ
5.01
Сиэтл
Оттава
Хоккей. НХЛ
5.01
Лос-Анджелес
Детройт
Хоккей. НХЛ
5.01
Сан-Хосе
Виннипег
Все события
Фоторепортажи
18Снежная битва ЦСКА и «Ростова»
20Петросян — лучшая в России, у Валиевой — бронза
18:56 (мск), источник: ТАСС

В МОК заявили, что россияне и белорусы пропустят зимнюю юношескую Олимпиаду в Южной Корее

Квалификационный период завершился в декабре.

Наверх
Источник: Reuters

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Ни один нейтральный спортсмен не примет участия в зимних юношеских Олимпийских играх, которые пройдут с 19 января по 1 февраля в провинции Канвондо (Южная Корея). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета.

Квалификационный период на соревнования завершился в декабре.

«Ни один отдельный нейтральный спортсмен не квалифицирован для участия в зимних юношеских Олимпийских играх 2024 года» — ответил представитель пресс-службы на вопрос, примут ли участие в соревнованиях в Южной Корее юные атлеты из России и Белоруссии.

В Канвондо будет разыгран 81 комплект наград, в программу входят хоккей, фигурное катание, лыжные гонки, биатлон, конькобежный спорт, керлинг, фристайл, горнолыжный спорт, бобслей, скелетон, санный спорт, сноуборд, прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье и шорт-трек.

28 марта исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

Первые зимние юношеские Олимпийские игры прошли в 2012 году в австрийском Инсбруке, вторые — в 2016 году в норвежском Лиллехаммере, третьи — в 2020-м в швейцарской Лозанне. Сборная России по итогам зимних юношеских Олимпиад занимает первое место в неофициальном медальном зачете, завоевав на трех турнирах 22 золотые, 23 серебряные и 24 бронзовые награды. Второе место занимает сборная Южной Кореи (21−9−5), третье — команда Германии (20−21−16).

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Российская спортсменка рассказала, как сейчас живется русскому человеку в США
УЕФА наказал футбольную федерацию Украины за расистское поведение фанатов
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь