Олимпиада и Евро, Игры дружбы и большие бои: собрали главные события — 2024

Летние Олимпийские игры в Париже

Российские спортсмены формально смогут поехать на Олимпиаду-2024, которая пройдет с 26 июля по 11 августа в Париже. Однако если болельщики посмотрят на условия Международного олимпийского комитета (МОК), выдвинутые в отношении российских и белорусских атлетов, то поймут: до Франции доберутся единицы. Ведь для получения нейтрального статуса спортсмены и их персонал должны воздерживаться от любой деятельности, связанной с национальным флагом, гимном, эмблемой или любым другим символом Российской Федерации, Республики Беларусь, национальных федераций или олимпийских комитетов, а также не поддерживать СВО на любом официальном мероприятии или в СМИ до, во время и после Олимпийских игр.

Помимо этого, исполком МОК указывал на отсутствие связи с военными структурами стран как на еще один критерий допуска.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что российским атлетам нужно дать шанс выступить на Олимпийских играх, несмотря на нейтральный статус. При этом глава государства отметил, что если будет иметь место ущемление прав спортсменов из спортивных обществ ЦСКА и «Динамо», то Минспорт и Олимпийский комитет России (ОКР) должны принять «взвешенное решение».

Также о ситуации с нейтральным статусом высказывался президент ОКР Станислав Поздняков: по его словам, организация не будет оказывать финансовую поддержку тем, кто отправится на Игры.

Чемпионат Европы по футболу

На Евро-2024 сборной России точно не будет. С февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не пускают российские сборные и клубы на международные соревнования — турнир в Германии не станет исключением.

Что касается финальной части турнира, то на чемпионат Европы уже пробилась 21 команда: сборные Германии, Венгрии, Швейцарии и Шотландии (группа А), Испании, Хорватии, Италии и Албании (В), Словении, Дании, Сербии и Англии (С), Нидерландов, Австрии и Франции (D), Бельгии, Словакии и Румынии (Е), Турции, Португалии и Чехии (F). За оставшиеся три путевки поспорят в стыках команды Уэльса, Финляндии, Польши и Эстонии (путь А), Боснии и Герцеговины, Украины, Израиля и Исландии (путь В), Грузии, Люксембурга, Греции и Казахстана (путь С).

Турнир пройдет с 14 июня по 14 июля в десяти немецких городах. В матче открытия Евро-2024 в Мюнхене сыграют сборные Германии и Шотландии, финальную встречу примет Берлин.

Вердикт по делу Валиевой

Несмотря на то, что с командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде-2022 прошло почти два года, ставшие победителями россияне, как и американцы (серебряные призеры) с японцами (бронзовые медалисты), на данный момент не получили награды. Всему виной допинг-скандал вокруг положительной пробы Камилы Валиевой, без окончательного расследования которого Международный союз конькобежцев (ISU) не может утвердить результат командного турнира в Пекине.

Сейчас дело Валиевой находится в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне, который планирует огласить свое решение к 12 февраля.

WADA против РУСАДА

В ноябре CAS зарегистрировал иск Всемирного антидопингового агентства (WADA) по делу о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которое после серии допинговых скандалов вокруг отечественного спорта более четырех лет остается лишенным полноценного статуса в организации. По этой причине россиянам запрещено выступать под национальным флагом на крупных международных турнирах, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира.

Окончательный и обязательный к исполнению вердикт CAS вынесет не раньше лета (рассмотрение дела может занять от шести до 12 месяцев). В то же время у сторон будет право подать апелляцию в Федеральный суд Швейцарии по ограниченным основаниям в течение 30 дней.

Альтернативы «недружественной» Олимпиаде

Несмотря на бан со стороны мирового спорта, российских атлетов ждет в 2024-м немало больших стартов:

Игры будущего (21 февраля — 3 марта) — новые международные соревнования по 16 гибридным дисциплинам с концепцией фиджитал (physical+digital). Это будет объединение классического спорта с киберспортом или VR/AR-технологией. Хозяйкой первых Игр будущего станет Казань;

(21 февраля — 3 марта) — новые международные соревнования по 16 гибридным дисциплинам с концепцией фиджитал (physical+digital). Это будет объединение классического спорта с киберспортом или VR/AR-технологией. Хозяйкой первых Игр будущего станет Казань; Игры БРИКС (12−23 июня) — крупный спортивный форум с тремя тысячами участников, розыгрышем медалей в 27 видах спорта и призовым фондом в размере 630 млн рублей. Городом проведения выбрали Казань, где в октябре пройдет саммит БРИКС;

(12−23 июня) — крупный спортивный форум с тремя тысячами участников, розыгрышем медалей в 27 видах спорта и призовым фондом в размере 630 млн рублей. Городом проведения выбрали Казань, где в октябре пройдет саммит БРИКС; Игры дружбы (15−29 сентября) — соревнования, проводимые по указу президента России Владимира Путина. Игры, в которые вошли 33 вида спорта, примут Москва и Екатеринбург. Призовой фонд должен составить 4,6 млрд рублей.

Погоня за «Краснодаром» в РПЛ

Футбольный клуб «Краснодар» как никогда близок к первой победе в чемпионате России. В ноябре «быки» завершили первый круг Российской премьер-лиги (РПЛ) на первом месте и сохранили отрыв от преследователей перед зимней паузой. Сейчас в активе команды сербского тренера Владимира Ивича 38 очков после 18 матчей.

Однако впереди еще 12 туров. И победитель последних пяти национальных первенств, «Зенит» из Санкт-Петербурга (36 очков), а также московские «Динамо» (32), «Локомотив» (31) и «Спартак» (30) сделают все, чтобы не дать свершиться краснодарской сказке.

Боксерские бои Усик — Фьюри и Бетербиев — Бивол

Начавшийся год может стать одним из самых знаменательных в боксерской истории. Ведь фанаты могут увидеть сразу два противостояния за звание абсолютных чемпионов мира, в которых поучаствуют четыре непобежденных обладателя поясов по версиям разных организаций.

Уже 17 февраля чемпион по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO) в тяжелом весе украинец Александр Усик разделит ринг с британцем Тайсоном Фьюри, владеющим поясом Всемирного боксерского совета (WBC). Поединок примет Саудовская Аравия, которая становится центром мирового бокса.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239785&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Там же, на Ближнем Востоке, может состояться долгожданная встреча двух россиян. Чемпион мира по версии WBA (Super) и IBO в полутяжелом весе Дмитрий Бивол уже в ожидании боя с соотечественником Артуром Бетербиевым, которому 13 января предстоит защищать пояса WBC, WBO и IBF в поединке против Каллума Смита. В случае поражения британца сорвать противостояние россиян смогут только финансовые неурядицы.

Двойное чемпионство Махачева

Для обладателя титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислама Махачева 2023-й стал лучшим в карьере. Россиянин не только дважды защитил титул (преемник Хабиба Нурмагомедова одолел решением судей и нокаутировал в реванше австралийца Александра Волкановски), но и стал лучшим бойцом промоушена вне зависимости от весовых категорий (Р4Р).

Следующая цель Махачева — статус двойного чемпиона. Но прежде чем подняться в полусредний дивизион за еще одним титулом, россиянину придется провести пару защит. На очереди бразилец Чарльз Оливейра и американец Джастин Гэтжи — победы над обоими претендентами не оставят руководству UFC выбора. В конце 2024 года чемпион сможет получить бой за пояс, которым в настоящий момент владеет британец Леон Эдвардс.

Пятьсот голов Малкина в НХЛ

На счету российского форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина 486 голов за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Уже в этом сезоне он может достичь отметки в 500 шайб — если это произойдет, трехкратный обладатель Кубка Стэнли станет вторым в истории российским игроком, кому удалось забросить столько шайб в НХЛ, и только четвертым действующим хоккеистом лиги в «клубе 500».

Также свою гонку за лучшим снайпером в истории НХЛ — Уэйном Гретцки — продолжит капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Россиянин довел общее число голов до 830, в то время как на счету канадского рекордсмена 894 заброшенные шайбы.

Прощание Надаля

По словам испанского теннисиста Рафаэля Надаля, нынешний год станет последним в его карьере. Прославленному спортсмену уже 37 лет, почти весь 2023-й он восстанавливался после травмы (из-за мышечной боли испанец пропустит Australian Open — 2024). Все возможные вершины Надаль покорил, статус одного из величайших теннисистов в истории получен — доказывать 22-кратному победителю турниров Большого шлема, рекордсмену «Ролан Гаррос» (14 побед) попросту нечего.