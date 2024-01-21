WADA определило размер взноса России в бюджет агентства в 2024 году

Всемирное антидопинговое агентство рассчитывает получить от РФ взнос за 2023 год в размере около $1,27 млн. После несогласия России с тем, что с нее требуют сумму как с члена Совета Европы, из которого она вышла в марте 2022 года, WADA в середине ноября приняло решение создать рабочую группу по вопросу отказа РФ и Белоруссии от выплаты взносов в установленном Всемирным антидопинговым агентством порядке. В конце декабря в пресс-службе WADA сообщили ТАСС, что агентство поддерживает связь с Россией с целью получения ежегодного взноса, однако продолжающиеся ограничения в мировой банковской системе усложняют этот процесс.