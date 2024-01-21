Как инициатива нацистской Германии стала символом Олимпиад

Источник: National Media Museum

В апреле 2024 г. от развалин античной Олимпии, где проходили древние Олимпиады, стартует эстафета олимпийского огня к Играм в Париже. Первые полтора месяца огонь проведет в морском путешествии на одном из старейших (1896 г.) трехмачтовых кораблей Европы — «Белеме». После прибытия в Марсель огонь за 79 дней пронесут порядка 10 000 человек по Франции и ее заморским территориям, а завершится эстафета 26 июля в день открытия Олимпиады-2024. При этом 64 (из 101) департамента Франции, включенные в маршрут, заплатят за участие в мероприятии по 150 000 евро.

Дружеское участие

На сайте Международного олимпийского комитета (МОК) олимпийское пламя называют «проявлением положительных ценностей человека», а целью эстафеты — «передавать послание мира и дружбы народам на своем пути». Но в действительности мероприятие давно стало дополнительной статьей дохода для организаторов. У эстафеты есть свои спонсоры (в 2024-м три основных, три официальных и четыре технических), которые, по оценке Bloomberg, приносят МОК около $200 млн. Кроме того, многодневное и щедро транслируемое событие — отличный способ продемонстрировать величие страны-хозяйки.

В 2008 г. перед Олимпиадой в Пекине огонь посетил 21 страну, преодолев 137 000 км, а затраты крупных городов составляли больше $500 000. Тогда эстафета столкнулась с протестными акциями в защиту Тибета от китайского правительства — на факелоносцев несколько раз нападали, огонь тушили. Но инциденты на маршруте огня случались и раньше. В 1956 г. в Мельбурне студент-медик передал мэру города подставной факел, сделанный из ножки стула и консервной банки, внутри которой горели трусы. Позже участники акции заявили, что их целью было показать свое недовольство «нацистским символом». И хотя МОК подчеркивает важность зажжения огня в Олимпии и его эстафеты как связи между современными и древними Играми, появилась эта церемония относительно недавно, 88 лет назад. Ее инициатором стал оргкомитет Игр-1936, которые проходили в нацистской Германии.

Священный огонь

Впервые на современных Олимпиадах (проводятся с 1896 г.) огонь появился в 1928 г. на Играх в Амстердаме. Основной целью пламени, помещенного в большую чашу на вершине башни Олимпийского стадиона, было показать на многие километры вокруг место проведения соревнований. Для организаторов церемония стала символическим связующим элементом с древнегреческими Играми, где пламя поддерживали горящим на протяжении всех дней турнира. К слову, никакой эстафеты олимпийского огня в античные времена не было. В Афинах устраивались так называемые факельные забеги в честь мифологического титана Прометея, подарившего людям огонь, но никакого отношения к Олимпиаде они не имели.

Идея церемониального зажжения и доставки огня к месту проведения соревнований принадлежит генеральному секретарю оргкомитета Игр-1936 Карлу Диму, благодаря которому столицей Олимпиады в 1931 г. и был выбран Берлин. Будучи фанатом спорта (работал спортивным журналистом, несколько раз входил в состав делегации Германии на Олимпиадах), Дим предложил проект Йозефу Геббельсу, отвечавшему за пропаганду. По замыслу Дима, зажжение должно было происходить в Олимпии от солнечных лучей (с помощью параболического зеркала), а в церемонии должны были участвовать актрисы, играющие роль древних жриц.

Сила пропаганды

Изначально Адольф Гитлер, пришедший к власти в Германии в 1933 г., когда Берлин уже был назначен олимпийской столицей, был против проведения Олимпиады. Но постепенно Дим и его начальник, президент оргкомитета Теодор Леуолд, переубедили руководство страны, доказав, что Игры станут отличным инструментом пропаганды, а связь с атлетизмом древних греков прекрасно впишется в идею «превосходства арийской расы». Новое германское правительство согласилось взять орграсходы на себя, и изначальный бюджет Игр-1936 вырос в 20 раз. По подсчетам портала GOBankingRates, с поправкой на инфляцию Олимпиада в Берлине стоила $549,4 млн. Помимо новых сооружений, в том числе стадиона на 100 000 мест, огромное внимание уделили пропаганде. Берлинская Олимпиада стала первой, которая транслировалась по телевидению, а кинорежиссер Лени Рифеншталь за 1,8 млн рейхсмарок (около $16 млн сейчас) сняла документальный фильм про Игры под названием «Олимпия».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/pHZfQmCegZk?si=TihWEdUWlHKRBgLz" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Впервые его показали в 1938 г. Именно с сопоставления античных статуй и атлетичных фигур немцев, а также эстафеты огня начинается кино Рифеншталь. Камера фиксирует туманный пейзаж и руины древнегреческих храмов, заросших травой. Затем появляются тела греческих статуй. Самая знаменитая — дискобол — оживает, превращаясь в обнаженного метателя диска. Зажигая олимпийский факел, другой обнаженный атлет торжествующе поднимает его вверх и начинает эстафету огня: от античных времен до стадиона в Берлине. Так Лени Рифеншталь закрепила в своем фильме миф о древних истоках эстафеты олимпийского огня.

На пути к огню

Первую церемонию зажжения огня в Олимпии и эстафету сопровождало много трудностей. Во-первых, памятник античности был тогда труднодоступен. Первыми крупными раскопками Олимпии с 1875 г. на протяжении шести лет занимались по эксклюзивному праву от греческого правительства немецкие археологи во главе с Эрнстом Куртиусом. Затем процесс притормозился. К систематическим раскопкам вернулись в 1936 г.: чтобы наладить экономические связи с Германией, греки предоставили новым немецким археологам полную свободу в работе. Кстати, раскопки финансировались лично Гитлером с доходов от продажи его книг.

Во-вторых, немцам пришлось разработать факел и механику зажжения огня от солнечных лучей. Компания Krupp, немецкий производитель оружия, создала стальные факелы с магниевым элементом от немецких химиков, чтобы огонь мог гореть независимо от погодных условий. Во время экспериментов вариантами топлива для поддержания процесса горения были также порох, смола, оливковое масло. А немецкая компания Zeiss Optics разработала параболическое зеркало для зажигания пламени от солнечных лучей.

Факел Олимпиады-1936 | Источник: https://olympics.com/

Маршрут войны

20 июля 1936 г. молодой грек Константин Кондилис стал первым в истории Олимпийских игр факелоносцем и положил начало традиции, которая стала неотъемлемой частью следующих Олимпиад. Эстафета-1936 продолжалась 12 дней и растянулась на 3000 км. Более 3000 участников пронесли огонь по территориям Болгарии, Югославии, Венгрии, Австрии и Чехословакии, где огонь встречали пронацистскими демонстрациями. «Этот маршрут имел большое значение. Через пару лет вермахт, по сути, пойдет по нему, только в обратном направлении», — объясняет Дэвид Клей Лардж, историк и автор книги «Нацистские игры: Олимпиада 1936». Геббельс позаботился о том, чтобы эстафета широко освещалась в немецких СМИ, включая радиорепортажи прямо с маршрута.

Маршрут олимпийского огня 1936 года | Источник: https://olympics.com/

На роль завершающего эстафету бегуна был выбран светловолосый 30-летний Фриц Шильген, трехкратный чемпион Германии в беге на дистанции 1500 м. Его изящный стиль бега оценила специальная комиссия по эстетике, в которую входила и Лени Рифеншталь. И хотя Фриц ни разу не участвовал в Играх, он остался в олимпийской истории. Заполненный под завязку стадион встречал «символа немецкой спортивной молодежи», высоко подняв руки в приветствии.

Пропагандистский успех Игр 1936 г. вскружил голову Гитлеру, который запланировал после 1940 г., когда Игры должны были пройти в союзной Японии, вернуть Олимпиаду в Германию навсегда. Для этого главный нацистский архитектор Альберт Шпеер должен был построить в Нюрнберге стадион на 400 000 мест, вдохновленный античной ареной «Панатинаикос» в Афинах.

Спустя три года после Игр-1936 немцы по маршруту эстафеты олимпийского огня несли вместо факелов Krupp пулеметы Krupp с целью оккупировать Восточную Европу. Из-за мировой войны Олимпиады поставили на паузу до 1948 г. Тогда традицию с эстафетой огня было решено продолжить не за, а вопреки. Название дали соответствующее — «эстафета мира». И хотя в Греции с 1946 г. шла Гражданская война между правительством и коммунистической оппозицией, зажигали огонь так же, в Олимпии. В знак символического напоминания о перемирии во время древних Игр капрал греческой армии Константинос Димитрелис перед началом эстафеты снял военную форму и оружие и побежал с факелом в спортивной одежде.

На зимних Олимпиадах первую эстафету огня провели лишь в 1952 г. Но пламя было зажжено не в Греции, а в деревне Моргедаль в Норвегии, которая считается родиной лыжного спорта. И только в 1964 г. старт эстафеты огня и для зимних Игр перенесли в Олимпию.