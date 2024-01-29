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10:29 (мск), источник: ТАСС

Бюджет Олимпиады в Париже увеличат из-за мировых конфликтов

На данный момент траты на обеспечение безопасности оцениваются примерно в €300 млн.

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Источник: Reuters

ТАСС, 29 января. Бюджет предстоящих Олимпийских игр в Париже может быть увеличен для обеспечения безопасности спортивных делегаций. Об этом сообщил глава оргкомитета Олимпиады Тони Эстанге, комментарий которого приводит агентство Reuters.

«Уровень угрозы регулярно обновляется, поэтому полиция и службы безопасности делают все, чтобы гарантировать безопасность каждого участника Олимпиады и каждого зрителя, который придет ощутить волшебство соревнований. Бюджет на обеспечение безопасности Олимпийских игр 2024 года в Париже оценивается примерно в €300 млн, но, вероятно, будет намного выше, — сказал Эстанге. — Безопасность остается приоритетом на Олимпийских играх, и мы ожидаем, что будут проводиться демонстрации».

Эстанге высказал опасения по поводу безопасности израильской делегации, вспомнив теракт на Олимпийских играх 1972 года. Тогда погибли 11 членов сборной Израиля.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские и белорусские спортсмены допущены до соревнований в нейтральном статусе.

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