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18:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Путин заявил об ущербности спортивных соревнований без России

Президент России Владимир Путин заявил об ущербности соревнований без отечественных спортсменов. Его слова приводит ТАСС.

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Источник: Пресс-служба Президента России

Президент подчеркнул, что любые ограничения в спорте — это ограничения прав человека, добавив, что спорт великих достижений очень коммерциализирован. Он обратил внимание на то, что во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) у чиновников скоро кончается срок работы, и они сейчас делают все, чтобы оправдать доверие тех, кто их поддерживает.

8 декабря 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены. На Игры на данный момент квалифицировались шесть россиян и пять белорусов.

В декабре 2019 года исполком WADA постановил лишить Россию права проведения Олимпийских игр и чемпионатов мира, а российских спортсменов — флага и гимна на четыре года. Причиной стало лишение РУСАДА статуса соответствия. В ноябре 2022-го WADA приняло решение продлить отстранение Российского антидопингового агентства.

 Путин заявил об ущербности спортивных соревнований без России
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