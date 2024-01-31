Путин заявил об ущербности спортивных соревнований без России

Президент подчеркнул, что любые ограничения в спорте — это ограничения прав человека, добавив, что спорт великих достижений очень коммерциализирован. Он обратил внимание на то, что во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) у чиновников скоро кончается срок работы, и они сейчас делают все, чтобы оправдать доверие тех, кто их поддерживает.

8 декабря 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены. На Игры на данный момент квалифицировались шесть россиян и пять белорусов.