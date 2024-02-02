Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Атлетик
Мальорка
20
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Страсбур
ПСЖ
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лечче
Фиорентина
10
Футбол. Зарубежный
перерыв
Хайденхайм
Боруссия Д
00
Хоккей. КХЛ
19:30
Торпедо
Динамо М
ОТ
12
Хоккей. КХЛ
19:30
Куньлунь РС
Адмирал
35
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
СКА
12
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Автомобилист
30
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Динамо Мн
42
Хоккей. КХЛ
19:00
Витязь
Локомотив
02
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Авангард
ОТ
43
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Амур
Б
43
Все события
Фоторепортажи
10Даниил Медведев уступил в финале Australian Open
12Рождественская победа Андрея Рублева
23:04 (мск), источник: Чемпионат.com

В Париже сократили количество зрителей на церемонии открытия Олимпиады-2024

С 26 июля по 11 августа в Париже (Франция) пройдут летние Олимпийские игры — 2024.

Наверх
Источник: AP 2023

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен объявил, что на церемонии открытия смогут присутствовать около 300 тыс. человек, это в два раза меньше, чем должно было быть изначально. Об этом сообщает ESPN.

Церемония открытия этих Олимпийских игр станет первым случаем, когда торжество будет не только в рамках стадиона, но и за его пределами. Спортсмены пройдут по центру французской столицы на лодках по Сене по маршруту длиной почти 6 км. Оба берега реки будут окружены зрителями за многочисленными барьерами.

100 тыс. билетов из допустимых 300 платные и будут располагаться поближе к реке, остальные бесплатны и находятся выше. Причины пересмотра цифр не были названы.

 11-кратный чемпион России в составе ЦСКА дисквалифицирован за кокаин
Бурная реакция мировых СМИ на сенсационную победу юной Андреевой
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь