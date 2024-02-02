В Париже сократили количество зрителей на церемонии открытия Олимпиады-2024

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен объявил, что на церемонии открытия смогут присутствовать около 300 тыс. человек, это в два раза меньше, чем должно было быть изначально. Об этом сообщает ESPN.

Церемония открытия этих Олимпийских игр станет первым случаем, когда торжество будет не только в рамках стадиона, но и за его пределами. Спортсмены пройдут по центру французской столицы на лодках по Сене по маршруту длиной почти 6 км. Оба берега реки будут окружены зрителями за многочисленными барьерами.