Миллиардеры решили поддержать «Допинговую Олимпиаду». Стоит ли в ней участвовать России?

Проект «Допинговой Олимпиады», появившийся летом прошлого года, сделал важный шаг к тому, чтобы стать реальностью. Пул инвесторов во главе с тремя мультимиллиардерами — сооснователем компании PayPal Питером Тилем, венчурным бизнесменом и пионером биотехнологий Кристианом Ангермайером, а также криптокапиталистом Баладжи Сринивасаном — объявил о готовности финансировать скандальное начинание, которое вызывает бурную негативную реакцию в мире классического спорта. Enhanced Games придумал бизнесмен из Мельбурна Аарона Д’Суза как альтернативные Игры без набившего многим оскомину допинг-контроля. И, если подобные соревнования все же состоятся, перед многими странами, в том числе перед Россией, встанет вопрос — отправлять ли на них своих атлетов, рискуя получить проблемы с ВАДА и в целом заработать репутацию допингеров.

Самые безопасные соревнования в истории?

В публикациях западных СМИ о важном шаге в реализации проекта Enhanced Games указывается, что эти Игры позиционируют себя как Олимпиада будущего и переосмысление идей Пьера де Кубертена, которые зашли в тупик в результате полувековой бессмысленной борьбы с допингом. Главной фишкой соревнований, которые хочет организовать Д’Суза, является отсутствие проверок на препараты, улучшающие спортивные результаты. Это будет сделало ради того, чтобы «поощрить проникновение в спорт научных достижений» и «отказаться от бремени устаревших антинаучных представлений, которые демотивируют продвинутых спортсменов». При этом Ангермайер пообещал, что результаты «Допинговых игр» «привлекут к себе огромный интерес и поразят воображение публики».

В ответ на яростную критику оппонентов, которые считают, что эксперименты с отменой допинг-контроля угрожают жизни и здоровью участников соревнований, организаторы Enhanced Games обещают, что эти старты станут «самым безопасным международным спортивным мероприятием в истории». Для этого планируется организовать беспрецедентный медицинский контроль состояния здоровья спортсменов и мониторинг любых рисков. Авторы идеи подчеркивают, что использование допинга является «личным выбором взрослых людей», которым нельзя запрещать «раздвигать пределы возможностей человека ради установления новых мировых рекордов». «В эпоху ускоряющихся технологических и научных перемен миру необходимо спортивное мероприятие, нацеленное на будущее в сфере достижений медицинской науки», — сказал Д’Суза.

Время проведения первых Enhanced Games пока не обозначено, но ранее в качестве возможной даты говорилось о декабре 2024 года. Поскольку проект в первую очередь направлен на личный прогресс атлетов, на Играх решено отказаться от командных видов спорта. Пока что объявлены пять дисциплин — плавание, гимнастика, тяжелая атлетика, легкая атлетика и единоборства. Интерес к предстоящим стартам, по словам организаторов, проявили уже более 900 спортсменов. Д’Суза уверяет, что среди них есть звезды с мировым именем. Однако присутствуют большие сомнения, что речь о действующих спортсменах, поскольку ВАДА гарантированно будет жестко противодействовать проекту и забанит всех, кто примет в нем участие.

Опасное шоу клоунов

Несмотря на пять десятилетий борьбы с запрещенкой, огромные инвестиции в допинг-контроль и тысячи сломанных судеб спортсменов, победа «чистого спорта» по-прежнему очень далека, а тайное применение стимуляторов остается массовым. Есть исследования, согласно котором допинг употребляют от 15 до 18 процентов атлетов, а положительным оказываются не более одного процента проверенных проб. Д’Суза пытается сыграть на негативных настроениях в отношении ВАДА и прекратить лицемерить, отказавшись от бесполезных репрессивных мер в отношении допингеров. Препараты, улучшающие результаты, предлагается легализовать и разумно использовать под строгим контролем незашоренных медиков. Изначально эта идея воспринималась скорее как эпатаж. Однако, возможно, скандальное предложение все же дойдет до своей реализации.

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Но противодействие проекту точно будет очень яростным. Ведь современный допинг-контроль — это огромный бизнес, в который вовлечены ВАДА и национальные агентства, организация по тестированию ITA, десятки лабораторий, структуры по сбору проб, производители оборудования для контроля, дисциплинарные комиссии и так далее. Проект Enhanced Games как бы демонстрирует их ненужность, и понятно, что профессиональные борцы за чистый спорт просто так не сдадутся. Генеральный директор Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт уже заявил, что идея Enhanced Games является «незаконным фарсом» и «опасным шоу клоунов». А беглый российский ученый Григорий Родченков отметил, что этот проект «опасен для здоровья спортсменов, основан на призывах к нарушению законов и губителен для будущего спорта».

Спортивный допинг сейчас действительно запрещен во многих странах. Склонение к его приему, распространение и транспортировка — это уголовные преступления. Согласно американскому закону, названному в честь Родченкова, такого рода деятельность может быть признана незаконной, даже если осуществляется за пределами США. То есть Д’Суза и все участники Enhanced Games могут быть признаны уголовниками, едва проект перейдет от разговоров к реальному воплощению. И поэтому организаторов «Допинговых игр» ждут серьезные юридические проблемы, в том числе при поиске места для проведения соревнований. Например, непонятно, что станут делать Д’Суза и Ко, если на «альтернативную Олимпиаду» все-таки явится допинг-контроль с намерением проверить участников «протестных соревнований» и затем дисквалифицировать их в классическом спорте?

Какую позицию занять России?

Изначально идея Enhanced Games связана с исследованием возможностей человеческого организма без искусственных ограничений на использование препаратов. Д'Cуза считает, что развитию спорта мешает антидопинговая бюрократия, и призывает спортсменов устраивать соревнования, полностью свободные от любого допинг-контроля. Ведь современная фармакология способна не только подорвать здоровье атлетов, но и наоборот — поддержать их и вывести спорт на новый уровень. Не совсем понятно, готов ли Арон при этом ответить за последствия, если атлеты на фарме на его стартах начнут погибать прямо на стадионах или причинят фатальный вред своему здоровью. Тем не менее что-то в этом проекте все равно есть.

И главное здесь даже не допинговая тематика, а попытка противостоять нынешней системе олимпийского движения, которая находится в кризисе — и не только из-за тупиковой ситуации с борьбой за «чистый спорт», но и из-за политических моментов. Напомню, что Россия, столкнувшаяся с поддержкой в МОК западных санкций против нашей страны, в 2024 году проводит целую серию альтернативных соревнований — Игры будущего, Игры БРИКС и Всемирные игры дружбы. Характерно, что против них резко выступает не только МОК, но и ВАДА. У нас в стране официально подчеркивается, что эти коммерческие старты просто дополняют спортивный календарь, однако олимпийские чиновники воспринимают их как угрозу своему влиянию и своей монополии.

Продвижение проекта Enhanced Games ставит перед Россией серьезный вопрос о том, как относиться к этим «Допинговым играм». С одной стороны — это большая головная боль для крайне недружественного нам МОК. Кроме того, на альтернативных стартах наверняка будут разрешены национальные флаги и отменены все нейтральные статусы. С другой стороны — после допинговых скандалов с участием нашей страны поддержка проекта с явным уклоном в запрещенку будет выглядеть очень показательно. И негативный пиар-эффект может перекрыть эмоции от участия в международных стартах без дурацких ограничений. В общем, поводов для дискуссий и размышлений много. Благо время для них, скорее всего, есть. Декабрь 2024 года для подобного проекта — слишком оптимистическая дата. В реальности раньше 2025 года ждать первых Enhanced Games не стоит.