«Фишт», «Большой» и все объекты Сочи: что с ними теперь | Источник: Спорт-Экспресс

Спортивные объекты Олимпиады в Сочи: во время и после Игр.

Ровно десять лет назад, 7 февраля 2014 года, в Сочи на стадионе «Фишт» открылись XXII зимние Олимпийские игры. Наследие «Жарких. Зимних. Твоих» — в том числе главные спортивные объекты Игр.

Содержание материала

Олимпийский стадион «Фишт»

Ледовый дворец «Большой»

Ледовый дворец «Шайба»

Ледовый дворец «Айсберг»

Конькобежный центр «Адлер-Арена»

Керлинговый центр «Ледяной куб»

Лыжно-биатлонный комплекс «Лаура»

Комплекс для прыжков с трамплина «Русские горки»

Санно-бобслейная трасса «Санки»

Горнолыжный центр и экстрим-парк «Роза Хутор»

Трасса «Формулы-1»

Олимпийский парк Сочи

Олимпийский стадион «Фишт»

Главным спортивным объектом Олимпиады в Сочи был стадион «Фишт» в Олимпийском парке. Он назван в честь самой высокой вершины Кавказа. На почти 40-тысячной арене прошли церемонии открытия и закрытия зимних XXII Олимпийских и XI Паралимпийских игр.

После реконструкции «Фишт» превратился в футбольную арену, отвечающую всем международным требованиям и стандартам. На стадионе проходили четыре матча Кубка конфедераций и шесть игр чемпионата мира по футболу 2018 года, в том числе четвертьфинал Россия — Хорватия.

Здесь играла сборная России по регби и был проведен финал Кубка России по футболу.

Олимпийский стадион является домашней ареной клуба РПЛ «Сочи». Арена также используется как тренировочный и концертно-развлекательный комплекс.

Ледовый дворец «Большой»

«Большой» на 12 000 зрителей был основной хоккейной ареной Олимпиады-2014. На его льду разбились олимпийские надежды команды Овечкина и Малкина, а Канада взяла золото у мужчин и у женщин.

Арена является домашней для выступающего в КХЛ «Сочи».

Дворец принимает концерты, выставки, форумы и другие события. На лед «Большого» выходят хоккеисты Ночной хоккейной лиги, здесь проходил Матч всех звезд КХЛ.

Ледовый дворец «Шайба»

Вторая хоккейная площадка Олимпиады в Сочи на 7 тысяч зрителей была построена рядом с «Большим» в том же круге объектов Олимпийского парка.

После Олимпиады «Шайба» принимала турнир по следж-хоккею на зимних Паралимпийских играх, а сейчас здесь проходят тренировки хоккеистов разных возрастов и организовано массовое катание.

Ледовый дворец «Айсберг»

В этом 12-тысячном ледовом дворце больше всего медалей Олимпиады в копилку России принесли фигуристы и представители шорт-трека.

По три золота, серебра и бронзе — достижения российских олимпийцев в «Айсберге» в каждом из двух названных видов спорта.

После Игр-2014 изначально планировался демонтаж этого сооружения, но оно осталось на прежнем месте. Помимо различных ледовых шоу и концертов здесь проходят чемпионаты России по шорт-треку, состоялся чемпионат мира среди любителей по боксу, были организованы контрольные прокаты и другие соревнования фигуристов.

Конькобежный центр «Адлер-Арена»

На трибунах главной конькобежной арены Сочи во время олимпийских стартов болели 8 тысяч зрителей.

После Игр стадион сменил не только название на «Сириус Арена», но и приложение с зимнего вида спорта на летние. В апреле 2014 года здесь состоялся матч Кубка федерации по теннису между сборными России и Аргентины.

Здесь проходили этап Кубка мира и чемпионат России по фехтованию и прыжкам на батуте, соревнования по художественной гимнастике и дзюдо. На базе арены организованы детские секции по 12 видам спорта.

Керлинговый центр «Ледяной куб»

Самая маленькая арена в Олимпийском парке Сочи вмещала 3000 зрителей. После Игр она еще два года принимала соревнования по керлингу.

Затем сооружение использовали как многофункциональный центр для проведения телевизионных, спортивных и развлекательных мероприятий. После грандиозной реконструкции арена превратилась в «Академию единоборств» в «Сириусе», один из самых больших комплексов единоборств не только в России, но и в мире.

Лыжно-биатлонный комплекс «Лаура»

Достать билеты на соревнования по лыжам и биатлону в Сочи-2014 было так же сложно, как и на олимпийский хоккейный турнир. Болельщики заполняли трибуны в зоне старта-финиша и поддерживали спортсменов на трассе.

В последний день Игр российские лыжники заняли весь пьедестал олимпийского марафона: Александр Легков, Максим Вылегжанин и Илья Черноусов без сил свалились на финише, а потом получили свои медали на церемонии закрытия.

После окончания Олимпиады территория «Лауры» была переоборудована в спортивно-туристический комплекс. Здесь проходят тренировки и соревнования биатлонных команд, в 2017 году состоялись Всемирные военные игры.

Комплекс для прыжков с трамплина «Русские горки»

Объект был возведен на территории горнолыжного комплекса «Горная карусель» на северном склоне хребта Аигба. После окончания Олимпиады на его базе был создан национальный тренировочный центр. Здесь проводится летний чемпионат страны и другие спортивные мероприятия.

Санно-бобслейная трасса «Санки»

За соревнованиями по бобслею, скелетону и санному спорту на уникальной санно-бобслейной трассе с трибун комплекса могли наблюдать 5 тысяч зрителей.

После Олимпийских игр объект используется в качестве национального тренировочного центра, на котором проходят всероссийский соревнования.

Горнолыжный центр и экстрим-парк «Роза Хутор»

Строительство горнолыжного центра началось задолго до принятия решения о проведения зимней Олимпиады в Сочи.

В 2014 году за соревнованиями горнолыжников, сноубордистов и фристайлистов ежедневно наблюдали по 5−6 тысяч зрителей.

После Олимпиады основные трассы и снежные фигуры были снесены из-за слишком высоких затрат на содержание объектов. В парке периодически проводятся соревнования по сноуборду и фристайлу, в том числе всероссийского уровня. Это одно из самых известных и популярных мест зимнего отдыха в России для любителей покататься с гор.

Трасса «Формулы-1»

Гоночный трек для «Формулы-1» в Сочи воспринимался как важная часть наследия Олимпиады-2014. Его возвели между объектами Игр в Олимпийском парке.

Первая гонка королевской серии на «Сочи Автодроме» состоялась через семь месяцев после завершения Паралимпиады — 12 октября 2014 года. В настоящее время трасса находится на реконструкции и впоследствии будет функционировать в рамках Малого кольца, которое не затрагивает объекты около Медальной площади Олимпийского парка.

Олимпийский парк Сочи

Олимпийский парк в дни Игр был любимым местом для болельщиков. Здесь можно было удобно перемещаться между всеми объектами нижнего кластера с Медальной площадью и видом на Черное море.

Остается таким же популярным для жителей Сочи и туристов все десять лет, прошедшие с момента окончания Игр. Сюда приезжают, чтобы увидеть олимпийские объекты, посмотреть шоу у поющего фонтана рядом с факелом.