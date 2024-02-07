Родченков: Российские флаг и гимн должны быть навсегда запрещены на Олимпийских играх
Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил, что российские флаг и гимн должны быть навсегда запрещены на Олимпийских играх.
Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил, что российские флаг и гимн должны быть навсегда запрещены на Олимпийских играх.
«Российские флаг и гимн должны быть навсегда запрещены на Олимпийских играх. Если МОК хочет иметь хоть какой-то авторитет, они дисквалифицируют российских спортсменов на 10 лет, не меньше», — цитирует Родченкова CNN.
Родченков с января 2016 года проживает в США, является информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA).