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19:49 (мск), источник: Sport24

Родченков: Российские флаг и гимн должны быть навсегда запрещены на Олимпийских играх

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил, что российские флаг и гимн должны быть навсегда запрещены на Олимпийских играх.

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Родченков: «Российские флаг и гимн должны быть навсегда запрещены на Олимпийских играх» | Источник: The New York Times

«Российские флаг и гимн должны быть навсегда запрещены на Олимпийских играх. Если МОК хочет иметь хоть какой-то авторитет, они дисквалифицируют российских спортсменов на 10 лет, не меньше», — цитирует Родченкова CNN.

Родченков с января 2016 года проживает в США, является информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA).

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