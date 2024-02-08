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00:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Минспорт Украины встретился с представителем МОК из-за россиян на Олимпиаде

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Представители Министерства молодежи и спорта Украины встретились с председателем комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) Эммой Терхо по вопросу допуска российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры в Париже, сообщается на сайте ведомства.

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Источник: РИА "Новости"

От украинской стороны участие во встрече приняли заместитель министра молодежи и спорта Украины по вопросам европейской интеграции Андрей Чесноков и член комиссии атлетов Национального олимпийского комитета Украины Владислав Гераскевич. В ходе заседания украинцы назвали факты, по их мнению, халатного отношения МОК к допуску некоторых российских спортсменов.

МОК 8 декабря объявил о допуске российских и белорусских атлетов на Игры 2024 года в Париже в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Согласно решению исполкома, нейтральные спортсмены и их персонал должны воздерживаться от любой деятельности, связанной с национальным флагом, гимном, эмблемой или любым другим символом Российской Федерации, Республики Беларусь, национальных федераций или олимпийских комитетов, а также от поддержки СВО на любом официальном мероприятии или в СМИ до, во время и после Олимпийских игр.

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