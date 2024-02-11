Олимпийское наследие: как Игры-2014 изменили Сочи и весь наш спорт

Олимпиада в Сочи, десятилетие которой отмечается в феврале 2024 года, стала для нашей страны одним из самых значимых событий десятых годов. В парадоксальный, как казалось вначале, проект проведения зимних Игр на летнем приморском курорте оказались вовлечены миллионы жителей нашей страны. Одним из главных инициаторов и сторонников реализации этой амбициозной идеи стал Владимир Путин. Олимпиада была призвана стать для общества и элит новым вызовом, неким объединяющим началом. Во многом эту задачу удалось решить.

Конечно, как во всяком масштабном деле, не все шло гладко в процессе подготовки. Появились и негативные последствия через несколько лет, когда МОК под давлением западных СМИ занялся пересмотром результатов некоторых соревнований, что нанесло по наследию Игр репутационный удар. Но все равно сочинская Олимпиада — важнейшая веха в истории современной России и в истории нашего спорта. И, конечно, в истории Сочи, который из обветшалого советского провинциального городка шагнул на уровень южной столицы страны, обладающей новейшей инфраструктурой и современным горным курортом.

Преображение Сочи

Еще в советские времена прибрежная линия от Лазаревского до Адлера была значимым для страны туристическим центром. И даже база для горнолыжников-любителей в районе Красной Поляны существовала с 1960 годов. Но на исходе советских лет все эти объекты из-за хронических проблем с финансированием находились в плачевном состоянии. Проект проведения зимней Олимпиады стал для местных властей шансом вытащить свой удивительный регион из нищеты. Первая заявка на Игры была подана в МОК еще при живом СССР — в 1989 году. Но эта попытка была обречена на провал. В момент раскола страны мы не обладали ресурсами, чтобы конкурировать за Игры-1998.

Сочи попытался еще раз в 1995-м, претендуя на ЗОИ-2002. Вторая заявка была солиднее первой и пользовалась поддержкой руководства страны. Но в тот момент в Чечне шла контртеррористическая операция. Сочи попал в четверку финалистов, но исполком МОК испугался чеченских событий. Толчком к третьей и, как потом выяснится, удачной попытке стал проект горнолыжного курорта в Красной Поляне, который был представлен президенту страны еще в 2000 году, когда глава компании «Интеррос» Владимир Потанин начал строить Роза Хутор. Однако поначалу заявке Сочи на зимние Игры-2014 мешали планы Москвы на летнюю Олимпиаду-2012. Лишь после того как в 2005 году столица проиграла выборы Лондону, работа над идеей проведения Игр в Сочи закрутилась на полную мощность.

Одним из плюсов заявки, которая победила на голосовании в МОК в 2007-м, была возможность возвести все олимпийские объекты с нуля, сразу сделав их отвечающими всем актуальным требованиям, а не заниматься мучительной реконструкцией. Однако современные стадионы и трассы просто не смогли бы нормально функционировать, окруженные ветхой инфраструктурой. Именно в нее предстояло влить главные ресурсы. При этом все понимали, что нам предстоят долгосрочные инвестиции. Ведь Олимпиада — это всего 17 дней, а новые дороги, отели и вокзалы — это стимул для развития региона на десятки лет вперед.

Согласно заявочной книге, на подготовку Игр-2014 предполагалось выделить 12 миллиардов долларов. Но в 2008 году грянул мировой экономический кризис, и расходы существенно выросли. Кроме того, масштабное строительство повлекло за собой необходимость вкладываться в решение сложнейших экологических вопросов. Конечно, за семь лет подготовки случалось всякое. Были недовольные местные жители, были срывы сроков со стороны подрядчиков, а у «Олимпстроя» поменялись четыре руководителя. Но в итоге Россия справилась, провела блестящую Олимпиаду, а главное — получила после нее уникальное наследие. Среди него выделяется пять ключевых локаций, если не брать во внимание стадионы.

1) Олимпийский парк в Имеретинской низменности

Было. Заболоченная прибрежная территория, хаотично застроенная частными домами. То, что у моря нашелся такой обширный участок без санаториев и отелей, в принципе было большой удачей. Но то, в каком он находился состоянии, вызывало ужас и неверие в его преображение за семь лет.

Стало. Федеральная территория «Сириус» — центр притяжения для жителей и гостей Сочи. На базе олимпийских объектов созданы домашние арены для футбольного и хоккейного клубов «Сочи», во дворце «Айсберг» регулярно проходят ледовые шоу. Также появились некоторые новые объекты. Олимпийский парк и примыкающая к нему набережная — точно в десятке самых ярких городских достопримечательностей современной России.

2) Курорты Роза Хутор и Газпром-Лаура

Было. Дикие склоны и любительские горнолыжные трассы, оборудованные допотопными подъемниками. Возможностей для проживания туристов практически не было. Автомобильное сообщение с Адлером было крайне затруднено из-за горного серпантина.

Стало. Современные курорты, принимающие более миллиона туристов в год, причем не только любителей горных лыж зимой, но и поклонников другого активного отдыха в теплый сезон. Роза Хутор соединен с побережьем прямой и быстрой автотрассой, а также железной дорогой, по которой курсируют «Ласточки».

3) Адлерский аэропорт

Было. Перед самым распадом СССР в Адлере началось строительство нового аэровокзального комплекса, но потом стройка была заморожена и с огромными усилия возобновлена лишь в 2006 году. К моменту победы олимпийской заявки объект можно было назвать недостроем.

Стало. Современный терминал, способный обслужить до 2500 пассажиров в час. Оборудован телетрапами, посадочной галереей и таможенными постами (что делает возможными международные рейсы). Соединен скоростными поездами со всем черноморским побережьем России.

4) Железнодорожный вокзал в Адлере

Было. Маленькое одноэтажное знание, которое не справлялось с толпами отдыхающих уже в советские времена. Единственный плюс — оно было построено прямо на берегу моря, что давало возможность проникнуть в атмосферу курорта, едва покинув вагон.

Стало. Просторный терминал, которому завидуют многие города-миллионники. Намного круче вокзала в центральном районе Сочи (хотя любители архитектуры могут здесь поспорить). Вообще, олимпийские «Ласточки» связали все приморские городки и поселки в единое целое, сильно облегчив жизнь и туристам, и местным жителям.

5) Район у сочинского променада

Было. Территория южнее морского вокзала Сочи в основном была застроена малоэтажными гостиницами и домами отдыха, многие из которых являлись морально устаревшими и не отвечали современным требованиям.

Стало. Сейчас здесь находятся многоэтажные корпуса современных отелей. Есть мнение, что это изуродовало исторический облик города. Но, с другой стороны, возросший поток туристов невозможно раскидать по частному сектору. Высотки сейчас есть на любом популярном курорте, и от этого никуда не деться.

Чем пришлось пожертвовать ради Олимпиады

До начала олимпийского проекта Сочи и его окрестности осваивались более 100 лет, так что некоторые проблемы просто не имели оптимального решения. Ну, или должны были возникнуть неизбежно — как плата за радикальные перемены в короткий срок. Например, в самом центре Прибрежного кластера в Имеретинской низменности обнаружилось старообрядческое кладбище, основанное казаками-некрасовцами еще в начале XX века, но почему-то не обозначенное на картах. Изначально захоронения думали перенести в другое место, но потом по просьбам местных жителей покой усопших решили не трогать, и кладбище обнесли непрозрачным забором. В итоге оно до сих пор находится в Олимпийском парке. Хотя и не в самом походящем для такого объекта окружении. Вот некоторые другие негативные моменты, которыми пришлось пожертвовать ради большой цели.

1) Гибель самшитовых лесов

Было. Уникальные самшитовые рощи близ Адлера, Хосты и поселка Мезамай. Заповедник реликтовой растительности, оставшейся в почти неизменном виде с доисторических времен.

Стало. Деревья практически уничтожены (стоят без листьев) из-за вредителя — бабочки-огневки, которая была завезена из Италии вместе с посадочным материалом для обустройства Олимпийского парка. Во всяком случае, местные жители связывают проблему самшита исключительно с последствиями подготовки к Играм-2014.

2) Непомерный рост цен

Было. Сочи был доступен разным категориям отдыхающих — от «дикарей» с тощим кошельком до олигархов. Конечно, совсем без денег провести отдых здесь было нереально даже в советские времена. Но бюджетные варианты имелись, особенно в холодное время года.

Стало. Поездка на курорт даже в низкий сезон становится простым смертным не по карману. Конечно, тут работают рыночные механизмы, и, если бы отдых в Сочи оставался демократичным, то в 2023 году туда приехали бы не 7,6 миллиона туристов, а больше 10, и это грозило глобальным коллапсом.

3) Печальная судьба «Ривьеры», «Юга России» и «Русских горок»

Было. Центральный стадион Сочи являлся центром притяжения спортивной жизни всего побережья, как и теннисные корты в парке «Ривьера», где делали первые шаги к большой спортивной карьере Евгений Кафельников, Мария Шарапова и Елена Веснина. Трамплины «Русские горки» в поселке Эсто-Садок после Олимпиады также должны были стать подарком для наших ведущих летающих лыжников.

Стало. Тренировочный центр «Юг России» на базе Центрального стадиона и корты на «Ривьере», конечно, не заброшены, но все внимание и соревновательная деятельность переместились в Олимпийский парк. А старые объекты получают гораздо меньше внимания. Главными центрами прыжков на лыжах в стране после ОИ-2014 стали Нижний Тагил и Чайковский, а «Русские горки» раз в год принимают только летние смешанные соревнования. С учетом возможностей этого объекта — это обидно мало.

Олимпийский эффект

С 2013 по 2019 год спортивная отрасль в России пережила невероятный отрезок, за который в нашей стране прошли практически все возможные крупные международные старты — чемпионаты мира по легкой атлетике и водным видам спорта, летняя и зимняя Универсиады, чемпионат мира по футболу… Ну и жемчужина в этом ожерелье — белые Игры в Сочи. Все перечисленные события привлекали огромное внимание всей страны, дали толчок в развитии спорта и навсегда останутся в памяти целого поколения россиян. Причем не только спортсменов и тренеров, но и тысяч волонтеров, которые помогали в проведении Игр, а также миллионов болельщиков и телезрителей, которые следили за Олимпиадой удаленно, но участвовали в акциях, посвященных Играм в других городах.

Конечно, наши оппоненты потом очень сильно постарались ради того, чтобы уменьшить позитивный эффект от Сочи-2014. Западные СМИ пытались представить успешные результаты сборной России как следствие некоего заговора, сообщали о рекордных тратах и якобы имевших место пропагандистских задачах проекта. Однако все, кто сумел составить об этих Играх собственное впечатление, и по сей день в один голос говорят, что этот грандиозный праздник спорта на берегу Черного моря невозможно принизить никакими последующими идеологическими манипуляциями. Собственно, для многих соревнования оказались лишь фоном для масштабного проекта преобразования курорта. Ну, а положительные итоги этих изменений легко можно увидеть и сейчас.

Сложно сказать, что оставило в нашей истории больший след — московская Олимпиада-1980 или сочинские Игры-2014. Просто они получились очень разными, из разных спортивных эпох, в разном культурном и геополитическом контексте. Для кого-то ничего не может быть круче плачущего Мишки, улетающего на шариках. А для кого-то самые сильные воспоминания — нераскрывшаяся снежинка и Юлия Липницкая в красном пальто во время командного турнира фигуристов. Можно ли ответить на вопросы «Что нужнее природе: лед или пламень?» или «Кого больше любишь: маму или папу?». Наверное, у кого-то имеются конкретные ответы. Я же предпочитаю принимать как данность: обе отечественные Олимпиады были грандиозны и обе вписаны золотыми буквами в нашу историю. И большое спасибо, что они у нас были.