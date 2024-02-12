Разрыва отношений не будет? Россия заплатит долг ВАДА

Напряженность между Россией и Всемирным антидопинговым агентством, наставшая в конце прошлого года, неожиданно пошла на убыль. Министр спорта РФ Олег Матыцин объявил, что наша страна больше не намерена шантажировать борцов за чистый спорт своим взносом в бюджет организации. ВАДА получит от нашей страны 1,27 миллиона за прошлый бюджетный отрезок и планирует продолжить финансирование агентства и в текущем году, несмотря на многочисленные выпады против нашей страны и отсутствие аккредитации у РУСАДА уже более восьми лет.

Сумма будет выплачена в полном объеме

«Не буду озвучивать цифры, но мы будем выплачивать согласованную с ВАДА сумму, — поделился новостям Матыцин. — Сейчас мы ждем подтверждения на следующий год. Договорились, что они установят формулу взноса, потому что мы не можем ориентироваться на Совет Европы, членом которого Россия больше не является. За этот год будет выплачена сумма в объеме, который мы согласовали».

Все это означает, что разрыва отношений с агентством, которого одни в нашей стране опасались, а другие страстно желали, в ближайшее время точно не предвидится. О том, что с выплатой Россией регулярного взноса в бюджет ВАДА возникли юридические проблемы, стало известно в сентябре прошлого года. Формальный повод — выход нашей страны из Совета Европы, который ранее определял суммы выплат и служил посредником при перечислении денег.

Поначалу показалось, что эта проволочка — лишь повод оказать давление на недружественную структуру. Миллион долларов с точки зрения бюджета России — деньги невеликие, но их отсутствие способно пробить в финансах ВАДА, которые расписаны заранее, ощутимую финансовую брешь. Новости о «технической задержке» совпали с очередным отказом агентства восстановить в правах РУСАДА — международные антидопинговые инквизиторы вновь придрались к нашим законам. Поэтому возможность указать их место казалась очень удачной.

Жест, который не оценят

Ранее в нашей стране многократно звучали призывы отказаться от выплат в бюджет ВАДА и разорвать отношения с этой организацией. Ведь данная структура уже восемь лет (с небольшим перерывом) под разными предлогами отказывает в признании РУСАДА. Из-за этих нападок мы выступали в сокращенном составе на Играх-2016, пропустили Паралимпиаду-2016, а потом три Олимпиады и две Паралимпиады подряд были лишены своего флага. Конфликт не урегулирован до сих пор, несмотря на то что Россия потратила на реформы РУСАДА огромные деньги, поменяла свои законы, а руководство ОКР извинилось за негатив, связанный с Сочи-2014. При этом наш бюджет продолжал финансировать работу недружественной организации, выплачивая ей более миллиона долларов каждый год.

Среди последних выпадов ВАДА против России — дело нашей юной фигуристки Камилы Валиевой. Именно всемирное агентство первым выступило за пересмотр вердикта о невиновности спортсменки в нарушении антидопинговых правил и через Спортивный арбитраж добилось ее четырехлетней дисквалификации и лишения всех наград. Кроме того, ВАДА резко высказалось против российской инициативы по проведению Всемирных Игр дружбы-2024, заявив что у нашей страны нет на это права из-за ограничений по работе РУСАДА.

Раньше окончательный разрыв с ВАДА мог больно ударить по нашим спортсменам — российским сборным могли полностью закрыть дорогу на международные старты. Допуск на Олимпиаду и возможность проводить крупные соревнования — тот кнут, который сейчас позволяет всемирному агентству диктовать волю суверенным странам. Однако в данный момент ситуация с допуском российских атлетов на большие турниры все равно хуже некуда. А РУСАДА так или иначе функционирует, так что без допинг-контроля на национальном уровне мы не останемся.

Можно ли говорить о начале сотрудничества между Россией и ВАДА после решения вопроса о взносах? В этом есть сомнения, учитывая настрой борцов за чистый спорт. Хотя теоретически мы бы могли найти общие точки соприкосновения. Например, в противостоянии с Допинговыми играми, проект которых раскручивается в Австралии. Другой вопрос, что политически ослабление напряженности с России всемирному агентству невыгодно, и оно вряд ли способно оценить наш жест доброй воли. Как бы то ни было, мы остаемся в системе мирового спорта, по крайне мере в антидопинговой. Это факт, который важен для многих людей в нашей стране.