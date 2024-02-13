Более 400 дел из базы Родченкова закрыли без санкций. Что это значит?

Немцы вспомнили об изъятой базе данных Московской антидопинговой лаборатории

В понедельник, 12 февраля, немецкий телеканал ARD разразился очередным инсайдом о базе данных Московской лаборатории (LIMS), которая была изъята Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) в ноябре 2019 года. По информации источника, после детальной проверки было зарегистрировало 834 возможных нарушения, 409 из которых закрыли без обвинений. Расследования продолжаются по 145 случаям. Решение о санкциях принято по 280 делам. Стоит подчеркнуть, что все эти дела относятся к периоду 2011−2015 годов и подавляющая масса привлеченных к ответственности давно закончила карьеру.

Дело за делом

Напомним, в январе 2019-го нами были переданы несколько террабайтов электронной информации, а в июне — непосредственно пробирки с биоматериалами. Осенью 2019 года ВАДА заявило, что данные не являются подлинными и подверглись значительным манипуляциям, после чего на российский спорт обрушилась новая волна санкций.

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Но несмотря на огромные сомнения в истинности полученной из Москвы информации, ВАДА продолжило ее анализировать. В 2020 году организация под руководством Витольда Баньки отчитывалась, что среди изученных материалов у них есть 298 подозреваемых. То есть всех этих людей ВАДА заподозрило еще на основании предыдущих докладов Ричарда Макларена и результатов анализов. А данные из Москвы позволили только укрепиться в этих сомнениях.

Что же тогда с манипуляциями? Они, по мнению ВАДА, несомненно были. И затронули 145 из 298 случаев, то есть почти половину. Тем не менее было принято решение передать пакеты с максимально полной информацией в соответствующие международные федерации. И уже им предстоит принять решение, стоит ли возбуждать дела против спортсменов и добиваться их дисквалификации. Или полученные данные настолько неполные, что их разобьют в судебном процессе. По оставшимся 153 делам с 2020-го по сегодняшний день накладываются санкции.

Например, пару недель назад Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал за нарушения антидопинговых правил трех российских штангистов. Михаил Гобеев, Армен Алекян и Дмитрий Чалый были дисквалифицированы на четыре года на основании базы данных LIMS Московской антидопинговой лаборатории. Штангисты нарушили правила в 2012 году.

Судя по данным журналистов ARD, которые являются главными инсайдерами в мире антидопинга, эта тенденция продолжится. Если расследование продолжается еще по 145 случаям, то можно предположить, что еще ближайшие несколько лет мы постоянно будем читать новости о новых дисквалификациях российских спортсменов. Давно закончивших карьеру.

С другой стороны, отрадно, что почти половина дел из базы LIMS закрыто международными федерациями без обвинений. Правда, вряд ли это понравится главным антагонистам российского спорта — ведущему журналисту ARD Хайо Зеппельту и бывшему директору Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову. Наверняка оба уже готовят претензии к международным федерациям.

Напомним, что недавно беглый ученый в интервью CNN заявил, что ряд международных федераций продолжают избегать выявления допинга и даже отказываются изучать биологические паспорта спортсменов, у которых есть отклонения в показателях крови.

«Например, если бы российские лыжники и конькобежцы с аномальными показателями крови в паспортах были полностью расследованы, их бы отстранили от участия в Олимпийских играх. Мы знаем, что нарушения по-прежнему широко распространены. Тяжелая и легкая атлетика — две постоянные проблемы. Единственный способ положить этому конец — привлечь организаторов (из международных федераций) к ответственности в соответствии с Антидопинговым законом Родченкова. Когда людей начнут сажать в тюрьму, коррупция пойдет на спад».

Без разрыва

Скажутся ли новые данные на РУСАДА? Нет ничего более постоянного, чем временное наказание России Всемирным антидопинговым агентством. Претензии звучат с конца 2015 года. С тех пор многократно поменялось руководство нашего спорта, приходили и уходили команды управленцев РУСАДА. И даже Кодекс ВАДА переписывался два раза. А шансов на нормализацию отношений как не было, так и нет.

В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд лишил РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Ограничения ввели до 16 декабря 2022 года, но в ВАДА сообщили, что автоматического восстановления РУСАДА в правах не будет. Агентство назвало основанием для продления отстранения российской стороны дело фигуристки Камилы Валиевой. 29 января CAS дисквалифицировал российскую фигуристку за нарушение антидопинговых правил. Дело закончилось самым жестким наказанием, поэтому говорить о каких-то перспективах возвращения не приходится.

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При этом и о разрыве говорить не приходится. ВАДА получит от нашей страны 1,27 миллиона за прошлый бюджетный отрезок и планирует продолжить финансирование агентства и в текущем году, несмотря на многочисленные выпады против нашей страны и отсутствие аккредитации у РУСАДА уже более восьми лет. Об этом рассказал министр спорта Олег Матыцин.