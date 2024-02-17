Новые виды и дисциплины на Олимпиаде: какие соревнования недавно вошли в программу Игр

XXXIII летние Олимпийские игры пройдут в 2024 году в столице Франции — Париже. Соревнования состоятся с 26 июля по 11 августа. За три недели будут разыграны 329 комплектов наград в 32 видах спорта. Из них только одна дисциплина является новой — это брейкинг.

Еще четыре вида спорта названы дополнительными ради того, чтобы сделать акцент для инклюзивных, гендерно-сбалансированных и ориентированных на молодежь Игр. А на следующей летней Олимпиаде в Лос-Анджелесе в 2028 году будут представлены сразу пять новых видов спорта.

Париж-2024: брейкинг

Брейкинг как танцевальный стиль зародился в 1970-е на улицах Нью-Йорка и проделал огромный путь. Это направление официально входит в число дисциплин Всемирной федерации танцевального спорта (WDSF), основанной в 1957 году. Первые серьезные соревнования состоялись в Тайбэе (Китай) в 2013 году — это были Игры WDSF.

Затем брейкинг появился на юношеских Олимпийских играх 2018 года в Буэнос-Айресе. Этот опыт оказался успешным, и организационный комитет Олимпиады в Париже в 2024 году предложил внести эту дисциплину в программу соревнований. В 2020 году МОК подтвердил, что она станет олимпийским видом спорта.

Брейк-данс будет единственным новым видом спорта в олимпийской программе Игр-2024. В Париже в этой дисциплине разыграют два комплекта наград — в мужских и женских сольных соревнованиях. В них примут участие по 16 спортсменов. Танцоры будут импровизировать под бит диджея.

Брейк-данс считается одним из четырех дополнительных видов спорта на Олимпиаде во Франции. В число таких дисциплин также вошли серфинг, спортивное скалолазание и скейтбординг (но все они уже входили в программу Токио-2020). По предложению исполкома, сессия МОК с подачи организаторов Олимпиады может выбрать один или несколько дополнительных видов спорта, которые не были включены в число основных, но входят в перечень управляемых признанными МОК международными федерациями.

Для включения в программу таких дисциплин применяется процедура, аналогичная той, что проводится при рассмотрении программы соревнований Олимпиады. Как правило, появление дополнительных видов спорта на Играх должно способствовать их развитию, повышению узнаваемости. Также это делается для привлечения внимания молодежи и ее активного участия в Олимпийском движении.

Лос-Анджелес 2028: пять новых видов

На Играх 2028 года появится сразу пять новых видов спорта. Это решение МОК было принято на сессии организации в Мумбае 13 октября 2023 года. Таким образом, в программу летних Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе официально вошли пять дополнительных дисциплин.

Лакросс — вид спорта с контактным противостоянием двух команд с использованием специальных клюшек и маленького мяча. Он дважды входил в программу Игр — в 1904 и 1908 годах. С тех пор эта игра американских индейцев была представлена на Олимпиаде трижды, но только в качестве показательного выступления. Теперь олимпийским видом спорта станет разновидность лакросса 6×6. Правила и регламент проведения матчей по этому виду спорта регулируются Международной федерацией по лакроссу (Federation of International Lacrosse), которая была основана в 2008 году.

Ведущими странами в этом виде спорта являются США и Канада — именно они вместе с Великобританией принимали участие в соревнованиях по лакроссу на Олимпийских играх в 1904 и 1908 годах. На чемпионатах мира победу сумели одержать только эти две страны — 13 раз титул брали американцы, трижды — канадцы.

Флаг-футбол — командный вид спорта, который является бесконтактной версией американского футбола. Вместо жестких столкновений игроки команд пытаются остановить друг друга, перехватив флажок (ленточку), которая прикреплена к поясу противника. В правилах игры говорится, что важнейшим аспектом флаг-футбола является избегание значительного и опасного контакта между футболистами.

Руководящим органом этого вида спорта в мире является Международная федерация американского футбола (IFAF). Флаг-футбол широко представлен в США, но в него также играют в Европе и Азии, в том числе и в России (турниры проводятся под эгидой Федерации американского футбола России — ФАФР). В 2022 году этот вид спорта был выставочным на Всемирных играх в Бирмингеме (США). В мужском разряде победили американцы, в женском — мексиканки.

Сквош — игровой вид спорта с ракетками и резиновым мячом в закрытом помещении. Впервые появился в Великобритании, а позднее получил распространение в Индии, Египте, Европе, Австралии и в Северной Америке. По данным социальных опросов, в сквош играют более 20 миллионов человек в 185 странах мира.

Правила и регламент соревнований по этому виду спорта устанавливает Всемирная федерация сквоша (WSF), которая существует с 1967 года. Главный офис расположен в английском городе Гастингс. С 2020 года президентом организации является британка Зена Вулдридж. За 50-летнюю историю по всему миру появилось более 50 тысяч кортов в 185 странах. В составе WSF входят 122 национальные федерации, включая российскую.

Бейсбол — вид спорта с противостоянием двух команд с использованием бит и мяча. Игра входила в программу несколько олимпийских циклов с 1992 по 2008 год. В 2021 году бейсбол вернули по предложению организаторов соревнований — на перенесенной на лето 2021 года из-за пандемии Олимпиаде-2020 в Токио. Игры-2024 в Париже эта дисциплина снова пропустит, чтобы вернуться через четыре года в Лос-Анджелесе.

Софтбол — женский аналог бейсбола. Игра впервые появилась на Олимпиаде в 1996 году в Атланте. Затем софтбол был исключен из программы перед Играми-2012 в Лондоне, и его так же, как и бейсбол, вернули перед Токио. В 2014 году продвигать бейсбол на Олимпиаду стала Япония, так как этот вид спорта также популярен в этой стране. В итоге японцы выступили на Играх в Токио удачнее всех, победив в турнире как по бейсболу, так и по софтболу.

Крикет — командный неконтактный вид спорта с использованием бит и мяча. Игра популярна в странах Британского содружества, была представлена на летней Олимпиаде всего один раз — в 1900 году в Париже. Теперь в программу Игр попала одна из трех основных разновидностей данного вида спорта — Twenty20 (T20 — произносится как «твенти-твенти»).

В классическом крикете матчи называются тестовыми и длятся четыре-пять дней, в однодневном игра занимает около восьми часов, а олимпийский формат является наиболее динамичным. Twenty20 считается привлекательным видом спорта для телевизионного эфира, потому что трансляция длится не более трех часов. Эта разновидность крикета способствовала развитию лиг в Европе, Азии и Океании, а также повлияла на совершенствование игры в целом.

Сильнейшими сборными в этом виде с учетом результатов на международном уровне считаются Намибия, Шотландия, ОАЭ, Нидерланды, Непал, Гонконг, Канада и Оман — среди мужчин. А среди женщин — Таиланд, Папуа — Новая Гвинея, Шотландия, ОАЭ, Нидерланды, Намибия, Танзания, Уганда и Непал.

В классическом крикете самые сильные мужские сборные по достижениям и последним результатам — Австралия, Индия, Новая Зеландия, Англия. Теоретически звездам «классики» ничего не мешает перейти в Т20 ради выступления на Олимпиаде.