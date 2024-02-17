В Нидерландах выразили сожаление из-за решения МОК по спортсменам из России

8 декабря МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены. При этом к Играм-2024 не будут допущены атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Также турнир пропустят представители командных видов спорта.

«Кабинет министров разделяет (…) мнение о том, что Россия использует спортивные турниры в политических целях и поэтому прилагает усилия для предотвращения участия российских и белорусских спортсменов под национальным флагом в международных спортивных турнирах», — говорится в сообщении Хелдер, опубликованном немецким парламентом.

Решение МОК вызвало споры среди антидопинговых организаций. Так, Всемирное антидопинговое агентство (WADA), комментируя это разрешение, потребовало введения новых биологических паспортов для российских спортсменов.

«Группа так называемых нейтральных спортсменов будет очень небольшая, если они вообще примут участие в Олимпийских играх в Париже, исходя из того, что россияне бойкотируют наши условия», — сказал глава WADA Витольд Банька.