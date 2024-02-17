Олимпиада-2024: в чем проблемы Игр в Париже?

Подготовку к Олимпиаде в Париже несправедливо называть самой скандальной в истории. Но, как и всякий большой проект, его сопровождает большое количество негатива. Иногда он связан с объективными обстоятельствами — географией, экономикой и особенностями французской внутренней обстановки. А иногда — с реалиями международной стратегии. Можно смело говорить, что Играм-2024, которые пройдут с 26 июля по 11 августа, крупно не повезло оказаться на разломе эпох, когда спорт стал заложником геополитики, отодвинувшей на задний план столетние традиции олимпийского движения. Какие проблемы мешают воспринимать Париж-2024 как большой праздник — в обзоре «СЭ».

География и погода

Во французской столице нет моря и гор, что с учетом современной олимпийской программы сразу создает массу сложностей. Кроме того, Париж — огромная агломерация, мегаполис со множеством урбанистических проблем, которые приходится преодолевать — порой только ради двух с половиной соревновательных недель. Традиционно все олимпийские столицы пытаются при помощи Игр преодолеть старые инфраструктурные «затыки» — под олимпийским соусом местным властям проще подыскать для этих целей финансирование. Занимается подобными темами и Париж. Но, как это часто бывает, преодоление одних сложностей порой создает новые.

Морская проблема решена организаторами радикально. Парусный спорт отправлен в Марсель, и это, в принципе, нормальный вариант. От Парижа до средиземноморского порта на скоростном поезде можно добраться всего за три часа с небольшим, плюс яхтсмены давно находятся на периферии олимпийского сообщества и их отсутствия в Олимпийской деревне никто не заметит. А вот проведение турнира по серфингу в 16 тысячах километрах от столицы Игр — это французское ноу-хау, вызывающее огромное недоумение. Ко всему прочему, работы по подготовке к стартам на фоне хрупкой полинезийской природы вызывали большие вопросы у экологов.

Вечная головная боль всех организаторов летних ОИ — трасса для гребного слалома — исполнена в виде искусственной реки в составе спорткомплекса в западном предместье Вер-сюр-Марн за 75 миллионов евро. Зачем Франции, обладающей отличными естественными условиями для слаломистов в Альпах и Пиренеях, рукотворная водная магистраль — вопрос риторический. Обошлось без скандала с борцами за чистоту природы, и на том спасибо. Вообще обвинения в экоциде, которые обрушились на организаторов ЧМ-2022 в Катаре, были одной из фобий оргкомитета Парижа-2024. И ради ее преодоления был даже придуман дикий эксперимент с отказом на олимпийских объектах от кондиционеров. Якобы это уменьшит углеродный след от Игр на 50 процентов. Так что в условиях июльской и августовской жары участники Олимпиады рискуют получить незабываемые впечатления.

План проведения ОИ предполагает, что соревнования по плаванию в открытой воде и триатлон должны состояться в акватории Сены. Однако воспетая выдающимися писателями река давно не отличается чистотой — купаться в ней запрещено уже сто лет. На проект по очистке Сены выделили три миллиарда евро, однако результата это пока не дало. В прошлом году из-за высокого уровня загрязнения были сорваны тестовые соревнования. Между тем возвращение реки в нормальное состояние — это одно из предвыборных обещаний, данных мэром Парижа Анн Идальго при ее избрании. Политик лично обещала искупаться в Сене в июне 2024 года. И если этого не произойдет — данный провал станет огромным ударом по ее репутации.

Социальные вопросы

Париж — давно не тот волшебный город, каким он предстает в книгах и фильмах, созданных в начале и середине прошлого века. Наплыв мигрантов из бывших колоний и либеральное отношение к маргинальным слоям населения сильно испортили «картинку» на улицах города. Поэтому накануне Олимпиады власти попытались немного исправить ситуацию, «зачистив» столицу от нищих, бездомных и нелегалов. Их на время Игр предлагается ввести в провинцию. Однако планы, которые были ранее реализованы во многих олимпийских столицах, вызывают яростные возражения у правозащитных структур. Они считают их незаконными, негуманными и снобистскими по отношению к жителям тех регионов, которым придется принимать непрошенных клошаров.

С другой стороны, с криминальной обстановкой накануне Игр все равно придется что-то делать. Целые районы с мигрантами, сильно напоминающие гетто, открытая торговля запрещенными веществами, проституция, грабежи и карманники — это явно не то, чего хотят увидеть в Париже гости Игр. Большой резонанс в декабре прошлого года вызвало убийство немецкого туриста, совершенное радикальным исламистом на набережной Сены неподалеку от Эйфелевой башни. Преступник состоял на учете как потенциальный террорист, и тем не менее спокойно напал на случайного прохожего в центре города. У многих после этого возник законный вопрос: что, если безумцы начнут так действовать во время Олимпиады-2024?

Франция уже много лет пытается искоренить в эмигрантской среде так называемый «исламофашизм». Мусульмане сейчас составляют как минимум десятую часть населения страны, и процесс их интеграции во французское общество идет со скрипом. Иногда он оборачивается трагическими инцидентами, в том числе террористическими. После смертоносных событий 2015 года в Париже, которые затронули стадион «Стад де Франс» и унесли жизни более сотни человек, ежегодно в стране происходит несколько громких выходок исламских радикалов. И поделать с этим ничего не могут ни спецслужбы, ни полиция, ни чиновники. Тут все плохо и без Олимпиады, которая всегда является центром притяжения разного рода злодеев.

Еще одной потенциальной головной болью организаторов Олимпийских игр являются французские профсоюзы — пожалуй, самые активные и влиятельные в мире, особенно по части массовых протестов и забастовок. В прошлом году столицу Франции и другие города страны сотрясали демонстрации и пикеты в связи с пенсионной реформой. В этом году бушуют фермеры и работники транспорта… Все они отлично понимают: правительство страны готово на очень серьезные уступки ради того, что избежать массовых беспорядков во время проведения Олимпиады. С другой стороны, Игры — это отличная возможность заявить о своих требованиях на весь мир. Так что в Париже в июле — августе стоит ждать не только профсоюзных демаршей.

Инфраструктурные проблемы

Мэр Парижа Анн Идальго уже многократно заявляла, что транспортная система города не успевает подготовиться к Олимпиаде-2024. Несмотря на гигантские затраты на ее совершенствование, проблема переполненности, грязи и наличия в транспорте асоциальных граждан, видимо, так и не будет решена. К Играм закупили 37 новых поездов метро на 860 миллионов евро, для транспортной системы планируется нанять почти 7 тысяч новых сотрудников. Но две новые ветки метрополитена так и остались в планах — к Олимпиаде их открыть точно не успевают. Поэтому многие считают, что в тот момент, когда во французскую столицу нагрянут 10 миллионов гостей ОИ, город ждет транспортный коллапс.

Полной неожиданностью для оргкомитета прошлой осенью стал скандал с «парижскими клопами». В течение короткого промежутка времени соцсети оказались завалены видео и фото, подтверждающим нашествие на олимпийскую столицу кровососущих насекомых. Создавалось впечатление, что они везде — от метро и аэропорта до Лувра, от дешевых хостелов до пятизвездочных отелей. В этом информационном вбросе тут же обвинили русских хакеров, но городские власти все равно были вынуждены признать — проблема есть. Наверное, ее масштабы не стоит преувеличивать, но репутационный удар по Олимпиаде-2024 эта история нанесла очень мощный.

Одна из самых спорных идей организаторов ОИ — проведение церемонии открытия на набережных реки Сены. Предполагается, здесь смогут собраться до 600 тысяч зрителей, и это создает огромные проблемы с логистикой и безопасностью. Ради их решения планировалось закрыть букинистические магазинчики, которые располагаются на этом месте уже несколько веков и являются одним из символов города. Говорят, что букинисты в Париже — это как гондольеры в Венеции. Так что попытка выгнать их с насиженного района грозила социальным взрывом. В итоге в ситуацию пришлось вмешаться лично президенту Франции Эммануэлю Макрону, который попросил министра внутренних дел не трогать букинистов. Как при этом будет решаться проблема безопасности на открытии Игр — огромный вопрос.

Ни одна Олимпиада не обходится в последнее время без коррупционного скандала. Осенью прошлого года в оргкомитете Парижа-2024 прошли обыски. Прокуратура обвиняет эту структуру в нецелевых тратах и нарушениях во время тендеров, из-за чего общий бюджет Игр вырос до 8,8 миллиарда евро при первоначальных оценках затрат в 6,6 миллиарда евро в 2017 году, когда формировалась заявка ОИ. Есть вопросы по поводу срыва сроков сдачи Олимпийской деревни и бассейна в Сен-Дени. При работах возникали инциденты вроде обрушения кровли, что также не способствовало повышению авторитета организаторов соревнований. В рамках текущего расследования Счетная палата Франции выразила недоумение в связи с тем, что расходы на безопасность уже превысили 400 миллионов евро, но при этом их почему-то не включили в общий бюджет.

Президент МОК Томас Бах | Источник: AP 2023

Вопросы безопасности

«У нас очень сильная геополитическая напряженность. Но призывать к тому, чтобы жертвовать Играми — совершенно неправильный подход, — прокомментировал глава МОК Томас Бах идею перенести Игр-2024 на более поздний срок из-за событий на Ближнем Востоке и СВО на Украине. — В олимпийской истории было много конфликтов между правительствами и странами, но, несмотря на них, спортсмены принимали участие в Играх. Это соответствует олимпийской миссии. МОК не предаст основную идею спорта. У нас пока нет мировой войны. Хотя, по данным ООН, в мире сейчас 28 вооруженных конфликтов. И на их фоне у спортсменов и спорта — гуманитарная миссия».

Тем не менее опасения по поводу того, не станут ли спортсмены и гости Парижа-2024 жертвами террористов, имеются. Некоторые радикальные группы в связи с операцией Израиля в секторе Газа уже призывали повторить Мюнхен-1972. Нервной атмосферы добавил инцидент осенью прошлого года, когда в Брюсселе произошел теракт с расстрелом болельщиков около футбольного стадиона. Есть ли гарантия, что подобное не случится в столице Франции? По данным социологического опроса, поведенного агентством Elabe, 63 процента французов считают, что их страна не готова к проведению Олимпиады в вопросах безопасности.

Французские военные намерены привлечь для обеспечения порядка на ОИ около 15 тысяч солдат. Основной контингент (примерно 10 тысяч человек) планируется развернуть в районе Парижа, для чего на юго-востоке столицы разобьют военный лагерь. Также оргкомитет задействует десятки тысяч полицейских и сотрудников частных охранных структур. В небо военные планируют поднять беспилотники-разведчики Reaper, самолеты для мониторинга воздушного пространства, истребители и вертолеты, на борту которых будут находиться снайперы и оборудование для вывода из строя дронов. Однако все эти приготовления все равно не убирают Игры-2024 из списка самых потенциально опасных публичных мероприятий за последнее десятилетие.

Геополитика

Сильно испортила обстановку вокруг Олимпиады ситуация с допуском (а точнее — недопуском) российских и белорусских спортсменов. Группа примерно из 40 государств западного лагеря угрожала бойкотом Игр в случае появления на олимпийских объектах россиян и белорусов даже в нейтральном статусе. После резкой критики этой позиции со стороны МОК тему бойкота вроде бы сняли с повестки дня, хотя некоторые политики еще продолжают ее мусолить на Украине, в странах Прибалтики, в Польше и Чехии. Томас Бах пытался лавировать между разными лагерями, но в итоге навлек на себя волну ненависти и на Западе, и в России.

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После долгих раздумий МОК разрешил выступление на ОИ-2024 атлетам с паспортами России и Белоруссии, но в нейтральном статусе и с огромными ограничениями. Соревнования закрыты для представителей командных видов спорта и коллективных дисциплин, для спортсменов из ЦСКА и «Динамо», а также для тех, кто публично поддержал СВО. Ради выполнения последнего пункта организованы комиссии, которые планируют изучать в том числе соцсети. Правда, некоторые международные федерации заявили, что все равно не аккредитуют россиян в Париж-2024. Так поступят, в частности, в легкой атлетике и серфинге. Кроме того, многие наши спортсмены лишились шансов на Олимпиаду задолго до решения МОК, не попав из-за санкций на отборочные старты.

В знак протеста против незаконных ограничений многие российские спортсмены решили не подавать заявки на нейтральный статус и таким образом оказываются вне Игр-2024 добровольно. Те же, кто все-таки отправится в Париж, попадут в непростую ситуацию. Во-первых, им запрещено получать финансовую поддержку от ОКР и Минспорта РФ, а значит, многие окажутся на Олимпиаде без тренеров, врачей и другого персонала. Во-вторых, некоторые болельщики на родине будут считать «нейтралов» предателями. В-третьих, не исключены неприятности на месте — отказ от рукопожатий и совместных фото со стороны западных спортсменов и, возможно, недружелюбный прием от радикально настроенных болельщиков.

Россия и Белоруссия — не единственные страны, которые выступят в Париже без флага. На данный момент национальных символов также лишены Гватемала (из-за конфликта с МОК) и Ангола (из-за претензий ВАДА). Из-за допинговых инцидентов будут пытаться отбиться от санкций в отношении национальной символики в CAS Филиппины, Нигерия, Венесуэла и ЮАР. Также дамоклов меч висит над Бермудами, Тунисом, Монголией и Кенией. Ситуация с этими странами может поменяться в любой момент. Но не исключено, что это также омрачит предстоящие Игры, в которых и так слишком много политики.