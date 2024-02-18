Команда Москвы лидирует в медальном зачете перед последним днем Спартакиады
Второе место занимает команда Санкт-Петербурга, третье — сборная Московской области.
Второе место занимает команда Санкт-Петербурга, третье — сборная Московской области.
ТАСС, 18 февраля. Команда Москвы продолжает лидировать в медальном зачете Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов после девяти соревновательных дней.
Московские спортсмены завоевали 15 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых медалей. Второе место занимает команда Санкт-Петербурга (13 золотых, 6 серебряных, 13 бронзовых медалей). Тройку лидеров замыкает команда Московской области (11−10−10).
Спортсмены разыграли 97 комплектов наград. В заключительный день Спартакиады будет разыграно 10 медальных комплектов. Медали выиграли представители 31 региона России. Награды высшего достоинства завоевали спортсмены из 20 команд.
Соревнования Спартакиады проходят с 9 по 18 февраля на территории пяти субъектов РФ: Челябинской, Свердловской и Тюменской областей, а также Краснодарского и Красноярского краев. Белорусские спортсмены выступают на Спартакиаде вне зачета.