Команда Москвы лидирует в медальном зачете перед последним днем Спартакиады

ТАСС, 18 февраля. Команда Москвы продолжает лидировать в медальном зачете Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов после девяти соревновательных дней.

Спортсмены разыграли 97 комплектов наград. В заключительный день Спартакиады будет разыграно 10 медальных комплектов. Медали выиграли представители 31 региона России. Награды высшего достоинства завоевали спортсмены из 20 команд.

Соревнования Спартакиады проходят с 9 по 18 февраля на территории пяти субъектов РФ: Челябинской, Свердловской и Тюменской областей, а также Краснодарского и Красноярского краев. Белорусские спортсмены выступают на Спартакиаде вне зачета.