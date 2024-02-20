Российские пловцы получили квоты для участия в Паралимпиаде-2024

«В адрес ПКР было направлено уведомление от комитета по плаванию МПК о выделении 42 индивидуальных квот на участие в Паралимпийских играх в Париже для российских пловцов — по 21 для мужчин и женщин», — сообщил Рожков.

Он отметил, что количество квот было определено по результатам выступления спортсменов на соревнованиях, включенных в рейтинг-лист МПК, в том числе проводимых в России в рамках летних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт», чемпионатов России и всероссийских соревнований.

Глава ПКР добавил, что ближайшим квалификационным стартом станет этап мировой серии в Австралии, который пройдет с 23 по 25 февраля. На соревнованиях планируется участие пятерых россиян. Также Рожков рассказал, что более 40 российских пловцов включены в заявку на чемпионат Европы, который пройдет с 21 по 27 апреля в Португалии.

29 сентября 2023 года МПК подтвердил, что россияне смогут принять участие в Паралимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе. Генеральная ассамблея комитета провела голосование за продление частичного отстранения Паралимпийского комитета России, в результате чего на два года частично приостановила членство ПКР в МПК.

Ранее в этот день МПК не поддержал предложение о полном лишении ПКР членства в организации. Так, в результате первого голосования был набрано 74 голоса за и 65 — против (при 13 воздержавшихся) предложения о полном приостановлении членства ПКР за нарушение его конституционных обязательств по членству.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию по защите Донбасса, и в качестве нейтральных атлетов.