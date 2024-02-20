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19:50 (мск), источник: Lenta.Ru

МОК и WADA оценили идею проведения «Олимпиады на стероидах»

Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) оценили идею проведения «Олимпиады на стероидах». Совместное заявление организаций опубликовал портал Inside The Games.

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Источник: Reuters

Там выступили против проведения соревнований. «На данном мероприятии не будут соблюдаться принципы честной игры и не будет демонстрироваться спортивное мастерство. Более того, эти Игры потенциально опасны для здоровья участников», — говорится в заявлении организаций.

В МОК и WADA также призвали авторов идеи поддержать олимпийское движение. «Нам нужно создавать равные условия для всех спортсменов во всем мире с использованием улучшенных технологий», — отмечается в заявлении.

В начале февраля американский миллиардер и сооснователь PayPal Питер Тиль решил провести «Олимпиаду на стероидах». На турнире атлетам будет разрешено использовать любые вещества для улучшения результатов.

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