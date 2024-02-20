МОК и WADA оценили идею проведения «Олимпиады на стероидах»

Там выступили против проведения соревнований. «На данном мероприятии не будут соблюдаться принципы честной игры и не будет демонстрироваться спортивное мастерство. Более того, эти Игры потенциально опасны для здоровья участников», — говорится в заявлении организаций.
В МОК и WADA также призвали авторов идеи поддержать олимпийское движение. «Нам нужно создавать равные условия для всех спортсменов во всем мире с использованием улучшенных технологий», — отмечается в заявлении.
В начале февраля американский миллиардер и сооснователь PayPal Питер Тиль решил провести «Олимпиаду на стероидах». На турнире атлетам будет разрешено использовать любые вещества для улучшения результатов.