МОК и WADA оценили идею проведения «Олимпиады на стероидах»

Там выступили против проведения соревнований. «На данном мероприятии не будут соблюдаться принципы честной игры и не будет демонстрироваться спортивное мастерство. Более того, эти Игры потенциально опасны для здоровья участников», — говорится в заявлении организаций.

В МОК и WADA также призвали авторов идеи поддержать олимпийское движение. «Нам нужно создавать равные условия для всех спортсменов во всем мире с использованием улучшенных технологий», — отмечается в заявлении.