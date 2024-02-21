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13:34 (мск), источник: © РИА Новости

Путин прилетел в Казань на открытие «Игр Будущего»

КАЗАНЬ, 21 фев — РИА Новости. Владимир Путин прилетел в Татарстан, где примет участие в открытии «Игр будущего» и встретится с коллегами из других стран.

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Путин прилетел в Казань | Источник: © РИА Новости

Ожидается, что на церемонию открытия международного мультиспортивного турнира прибудут главы Казахстана, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана. В Казань приехал также президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

О планах встретиться с некоторыми коллегами Путин упомянул накануне, выступая на форуме «Сильные идеи для нового времени».

«Игры Будущего» пройдут в Казани и Сочи с 21 февраля по 3 марта. Это первые международные мультиспортивные соревнования по гибридным дисциплинам. Каждая из них совмещает в себе концепцию «фиджитал».

Фиджитал-спорт (англ. функционально-цифровой спорт) — вид спортивных и развлекательных мероприятий, в которых сочетаются элементы физической активности и взаимодействие с виртуальной средой. Участники подвергают себя различным нагрузкам и упражняются в реальном мире, будучи подключенными к цифровой среде. Такое сочетание достигается с помощью носимых устройств, датчиков, трекеров и гарнитур виртуальной реальности. Они обеспечивают обратную связь в режиме реального времени, фиксируют данные и улучшают общий спортивный опыт за счет внедрения цифровых элементов в физическое пространство.

Ожидается, что в турнире примут участие более 260 международных команд и свыше двух тысяч участников из разных стран мира.

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